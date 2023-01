DataCore compra Object Matrix per espandersi nei mercati edge ad alta crescita

DataCore Software ha annunciato l’acquisizione di Object Matrix, pioniere dell’object storage e specialista in archivi multimediali.

I dispositivi e le offerte cloud di Object Matrix entreranno a far parte del portfolio DataCore Perifery, specializzato nella distribuzione end-to-end di soluzioni incentrate sulle applicazioni per i mercati “edge” ad alta crescita, come quelli di media e intrattenimento.

Questa acquisizione – sottolinea l’azienda – arricchisce la linea di dispositivi e soluzioni edge di Perifery mettendo a disposizione del team Perifery talento e competenze senza precedenti.

“Gartner prevede che entro il 2025 oltre il 50% dei dati gestiti dalle imprese verrà creato ed elaborato nell’edge. Siamo entusiasti di poter ampliare il nostro portfolio Perifery con soluzioni innovative che ci consentiranno di essere leader nei mercati edge.

La linea di prodotti Object Matrix si adatta perfettamente al nostro portfolio di soluzioni di alto livello, aumentando affidabilità e agilità per i nostri clienti nel mercato edge del settore media e intrattenimento, che è in forte espansione.

Lavoreremo con il team Object Matrix e siamo impazienti di implementare innovazioni leader di settore e di fornire servizi tecnologici e assistenza clienti affidabili e continuativi”, ha dichiarato Abhijit Dey, general manager di Perifery in DataCore.

Object Matrix sviluppa appliance MatrixStore on-premises, soluzioni ibride e servizi di cloud storage che consentono alle emittenti e ai fornitori di servizi di gestire i propri contenuti in sicurezza in ogni fase del loro ciclo di vita, garantendo vantaggi operativi ed economici considerevoli.

Tra i clienti di Object Matrix troviamo NBC Universal, Warner Bros. Discovery, MSG-N, ATP Media, BT e BBC. I clienti di Object Matrix potranno sfruttare le capacità innovative della presenza di DataCore consolidata in tutto il mondo, nonché della sua pluripremiata assistenza.

L’acquisizione di Object Matrix, afferma l’azienda, accelera la visione DataCore.NEXT di migliorare il percorso del cliente dal core all’edge e poi ancora al cloud. Allineando in modo strategico i servizi offerti da Perifery e Object Matrix, DataCore intende ridefinire l’utilizzo ottimale delle risorse di storage per garantire risultati eccellenti e costi contenuti ai clienti e trasformare le barriere tecnologiche in rivoluzioni.

“Questo annuncio segna l’inizio di una nuova entusiasmante parentesi per Object Matrix, che ci consentirà di ampliare la nostra portata e le nostre ambizioni di prodotti con DataCore, nonché di continuare a sviluppare soluzioni di storage per i media ibride, on-prem e su cloud allo stato dell’arte.

Grazie alla leadership e all’esperienza di DataCore, alla sua presenza a livello mondiale con oltre 400 partner di canale e più di 10.000 clienti in tutto il mondo – unite a ingegneria, vendite e marketing di altissimo livello – avremo davvero un ruolo di primo piano”, ha affermato Jonathan Morgan, CEO di Object Matrix.”

L’acquisizione di Object Matrix – mette in evidenza l’azienda – si aggiunge alle precedenti acquisizioni strategiche da parte di DataCore: Caringo a gennaio 2021 e MayaStor a novembre dello stesso anno. Il software Swarm Object Storage di Caringo attualmente viene utilizzato da centinaia di clienti in oltre 25 Paesi e nel 2022 ha registrato una crescita del 35%.

DataCore Bolt, sviluppato tramite l’acquisizione di MayaStor, è una piattaforma di storage e servizi dati Kubernetes per applicazioni containerizzate. MayaStor ha quasi raggiunto un milione di download all’anno registrando un aumento di utenti del 50% rispetto al 2021.