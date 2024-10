Datacenter: i sistemi a cassetti superano i limiti dei pannelli tradizionali

I sistemi a cassetti offrono maggiore flessibilità e accessibilità rispetto ai pannelli tradizionali nei datacenter. Permettono una gestione modulare dell’hardware, migliorando manutenzione, raffreddamento e organizzazione.

Nel mondo dei data center l’efficienza e l’organizzazione giocano un ruolo fondamentale. Il modo in cui i componenti hardware vengono gestiti e conservati ha un impatto significativo sulle prestazioni, sulla disponibilità e sui costi operativi. In questo contesto i sistemi a cassetti stanno assumendo un ruolo primario.

Una serie di vantaggi per i datacenter

I sistemi a cassetti offrono vantaggi che vanno al di là del mero stoccaggio dell’hardware: essi consentono di riporre in modo compatto, accessibile e sicuro server, dispositivi di rete, cavi e accessori. Ma la loro importanza va oltre la semplice organizzazione; i moderni tray register contribuiscono in modo decisivo al raffreddamento, alla stabilità, alla disponibilità, alla manutenzione e al risparmio energetico dei data center. I cassetti, infatti, possono essere integrati in modo più flessibile e modulare, consentono di utilizzare aree più piccole nei rack e migliorano significativamente l’accessibilità a cavi e dispositivi.

Più flessibilità, stabilità e disponibilità

Il principale plus dei sistemi a cassetti rispetto ai pannelli tradizionali risiede nelle flessibilità e scalabilità. Con l’approccio pay-as-you-grow le aziende possono adeguare l’hardware in base alla crescita dell’attività. È qui che i sistemi plug-in si distinguono grazie al loro design modulare.

Cablaggio centralizzato

I sistemi tradizionali spesso richiedono un cablaggio individuale per ogni modulo, con conseguente aumento dello spazio necessario per la gestione e l’instradamento dei cavi. Al contrario, i sistemi a cassetti offrono un cablaggio centralizzato che riduce in modo significativo lo spazio per i cavi.

Design modulare

L’estensione o la modifica dell’infrastruttura server nei moduli tradizionali richiede tempo e ha poca flessibilità a causa della necessità di adattare individualmente le connessioni fisiche per ogni componente. Grazie al loro design modulare, i sistemi a cassetti offrono una maggiore scalabilità nei datacenter, in quanto i moduli aggiuntivi possono essere facilmente inseriti senza dover riconfigurare l’intero cablaggio.

Meno errori

Riducendo il numero di connessioni fisiche, i sistemi di cassetti riducono al minimo le potenziali fonti di errore.

Maggiore efficienza

Il design modulare dei sistemi a cassetti si adatta ai cambiamenti tecnologici e ai requisiti operativi, aumentando l’efficienza dell’utilizzo delle risorse. Ad esempio, molti sistemi offrono la scalabilità a 1U, 2U, 3U e 4U. Ancora più flessibili sono le soluzioni come VersaTray, di Rosenberger OSI che consentono anche la scalabilità a 1/3 fino al raggiungimento di qualsiasi altezza n nel rack, particolarmente importante per le applicazioni AI.

Installazione e manutenzione semplificate

I punti di forza dei sistemi a cassetti riguardano anche l’installazione, la manutenzione e l’accessibilità. Le soluzioni moderne offrono facilità d’uso, migliore accessibilità, installazione e risoluzione dei problemi più rapide. La possibilità di accedere da tutti i lati migliora l’efficienza e riduce notevolmente gli interventi di manutenzione.

Risparmio sui costi

Le aziende che utilizzano i sistemi a cassetti beneficiano di una migliore continuità operativa, di una maggiore durata delle apparecchiature e di un significativo risparmio sui costi.

In conclusione, i sistemi a cassetti sono indispensabili nelle infrastrutture IT moderne. Le soluzioni modulari e altamente scalabili si avviano a diventare insostituibili, soprattutto a fronte della crescita delle applicazioni di intelligenza artificiale e del conseguente elevato numero di fibre.