Databricks raccoglie 15 miliardi: risorse per espansione globale e innovazione AI

Databricks ha ufficializzato la chiusura del round di finanziamento di Serie J, raccogliendo 10 miliardi di dollari in equity grazie a investitori come QIA (il fondo sovrano del Qatar), Temasek e Macquarie Capital. Questo finanziamento porta la valutazione complessiva dell’azienda a 62 miliardi di dollari. In parallelo, Databricks ha ottenuto ulteriori 5,25 miliardi di dollari attraverso un finanziamento a debito guidato da JPMorgan Chase e supportato da Barclays, Citi, Goldman Sachs e Morgan Stanley.

Gli obbiettivi dell’investimento di Databricks

Databricks utilizzerà i fondi per:

Lancio di nuovi prodotti IA : Accelerare l’innovazione e lo sviluppo di soluzioni AI.

: Accelerare l’innovazione e lo sviluppo di soluzioni AI. Espansione internazionale : Rafforzare le operazioni go-to-market in nuovi mercati globali.

: Rafforzare le operazioni go-to-market in nuovi mercati globali. Liquidità per dipendenti: Offrire opzioni di liquidità a dipendenti attuali ed ex, affrontando al contempo obblighi fiscali.

Secondo il CEO Ali Ghodsi, l’investimento risponde alla crescente domanda di modernizzazione dell’infrastruttura dati e IA da parte delle aziende, che riconoscono il potenziale dell’IA generativa per raggiungere obiettivi di business.

Una piattaforma per democratizzare l’accesso ai dati e all’IA

La piattaforma di Databricks si distingue per la capacità di rendere accessibili dati e intelligenza artificiale. Basata su tecnologie open source come Apache Spark, Delta Lake e MLflow, consente alle organizzazioni di:

Ottimizzare i processi : Ridurre i costi e migliorare l’efficienza.

: Ridurre i costi e migliorare l’efficienza. Guidare l’innovazione : Sviluppare farmaci più rapidamente, combattere i cambiamenti climatici e individuare frodi finanziarie.

: Sviluppare farmaci più rapidamente, combattere i cambiamenti climatici e individuare frodi finanziarie. Supportare cause sociali: Intervenire precocemente nella salute mentale e ridurre le disuguaglianze finanziarie.

Una rete di investitori strategici

Meta si unisce come nuovo investitore strategico, mentre QIA, già coinvolto, ribadisce il proprio sostegno. Mohammed Saif Al-Sowaidi, CEO di QIA, ha dichiarato: “Siamo convinti che Databricks sia una piattaforma leader nel software per l’infrastruttura IA e siamo lieti di approfondire il nostro impegno”.

Con più di 10.000 clienti, tra cui Block, Comcast, Rivian e oltre il 60% delle aziende Fortune 500, Databricks consolida la sua posizione come punto di riferimento nell’ecosistema dei dati e dell’intelligenza artificiale.