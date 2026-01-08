Data4 rafforza la strategia di comunicazione globale con la nomina di Aurore Chiquot

Data4 ha annunciato oggi la nomina di Aurore Chiquot come Group Head of Communication, un ruolo chiave per sostenere gli ambiziosi obiettivi di sviluppo del gruppo. Aurore Chiquot guiderà la strategia di comunicazione internazionale per migliorare la rilevanza di Data4 in un momento caratterizzato da grandi sfide legate alle crescenti esigenze di intelligenza artificiale, sostenibilità e infrastrutture sovrane.

Con oltre 20 anni di esperienza nella comunicazione in ambito tecnologico, Aurore Chiquot vanta una vasta esperienza in materia di informatica, imaging, audio, dispositivi mobili, robotica, intelligenza artificiale e innovazioni digitali emergenti. Ha iniziato la sua carriera presso Hewlett-Packard nel settore della comunicazione e delle pubbliche relazioni, prima di ricoprire ruoli d’agenzia in Publicis Group e di Associate Director in un’agenzia indipendente, gestendo la comunicazione per marchi come Cabasse, Canon, Philips o Sagemcom.

Successivamente è entrata a far parte di Aldebaran, pioniera della robotica umanoide, acquisita da SoftBank Group, dove ha supervisionato le comunicazioni in tutta l’area EMEA. Nel 2019 è stata assunta da Amazon per sviluppare l’awareness di Alexa e Amazon Devices & Services in Francia. Più recentemente ha ricoperto il ruolo di Direttore Marketing e Comunicazione presso Mainbot, supportando l’espansione internazionale dell’azienda.

Aurore Chiquot ha conseguito una laurea magistrale in Commercio Internazionale e Negoziazione Interculturale presso l’Università Paris XI e un MSc (Master of Science) in Marketing e Comunicazione presso la prestigiosa ESCP Business School.

“Sono lieta di entrare a far parte di Data4 per valorizzare la vision e l’expertise di questo leader europeo, contribuendo al contempo a gettare le basi del mondo digitale di domani”, afferma Aurore Chiquot, Group Head of Communication. “In un settore in rapida espansione e al centro dell’attenzione – dall’innovazione all’energia, alla sostenibilità e allo sviluppo locale – è fondamentale aumentare la visibilità di Data4 e del suo approccio responsabile per la crescita del Gruppo”.

“Siamo davvero entusiasti di dare il benvenuto ad Aurore Chiquot come Group Head of Communication. La sua competenza nel settore tecnologico e la sua comprensione dell’uso del digitale saranno preziose per rafforzare la reputazione del Gruppo e sostenerne lo sviluppo”, afferma Jérôme Totel, Group Director of Strategy and Innovation di Data4. “Lavorando a stretto contatto con i nostri principali stakeholder, Aurore sarà responsabile della definizione e della guida della strategia di comunicazione per promuovere le attività e gli impegni a livello internazionale di Data4”.