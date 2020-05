00Gate, il data center a impatto zero fatto da Lenovo ed Exe.it

Lenovo Data Center Group e Exe.IT hanno presentato oggi 00Gate, il primo data center a emissioni zero operativo nel Sud dell’Europa creato dalle due società.

00Gate è basato sulla piattaforma Lenovo ThinkAgile CP, con processori scalabili Intel Xeon e funzionalità di storage assicurate da un server Lenovo ThinkSystem SR650 equipaggiato con una combinazione di SSD a bassa latenza lntel Optane e SSD Intel 3D Nand ad alta capacità.

Grazie all’uso estensivo di pannelli solari, alla costruzione compatta dell’edificio, e al sistema di condizionamento dell’aria free cooling, buona parte del fabbisogno energetico del data center è soddisfatta autonomamente, e la quantità di energia che viene acquistata all’esterno è prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili secondo la certificazione di Green Cloud Consortium. 00Gate è indipendente dalla rete gas (non è neppure allacciato), mentre i materiali innovativi consentono di avere un impatto del 21% per quanto riguarda i costi del cooling.

Il data center, grazie al legno, raggiunge eccellenti risultati nella resistenza sismica.

Il contributo più importante all’efficienza energetica è dato dalle dimensioni compatte e dai ridotti consumi di Lenovo ThinkAgile CP, progettati per ottimizzare le prestazioni dei carichi di lavoro e per orientare l’efficienza operativa verso una maggiore qualità e disponibilità dei servizi. Inoltre, la struttura dell’edificio fa ampio uso di legno, materiale organico che assicura un migliore bilancio termico, oltre a essere ignifugo.

Exe.IT è attiva dal 1988 e fornisce una serie di servizi IT ad ampio spettro di specializzazione, con focus verso per le tecnologie all’avanguardia, concepite con l’obiettivo primario di ricercare la soddisfazione del cliente, e per l’attenzione allo sviluppo sostenibile. la società ha infatti diverse certificazioni energetiche ed è una tra le prime aziende italiane ad avere certificato i propri standard di responsabilità sociale secondo gli standard B Corp, generando profitto grazie a pratiche di lavoro responsabile, sostenibile e trasparente.

Lenovo ThinkAgile CP Series grazie alla sua infrastruttura completamente Software Defined, un ampio marketplace di applicazioni disponibili, la semplicità di utilizzo e la gestione della infrastruttura completamente automatizzata offre un’esperienza cloud chiavi in mano che può essere facilmente gestita attraverso il suo portale software-as-a-service (SaaS).

ThinkAgile CP Series presenta funzioni totalmente integrate di alta disponibilità, backup, replica, misurazione e contabilizzazione delle risorse utilizzate, supporto on-line, sicurezza multilivello e multi-tenant. I clienti dispongono di un ampio marketplace di applicazioni per una loro rapida messa in produzione. Lenovo ThinkAgile CP Series fornisce un’esperienza premium per piccole e medie imprese, grandi aziende e Managed/Cloud Service Provider.

La piattaforma è ideale per le organizzazioni che desiderano avere i vantaggi del cloud pubblico senza rinunciare al controllo dei costi, la sicurezza dei dati e le elevate prestazioni fornite dalla piattaforma ThinkAgile CP.

Alessandro de Bartolo, Country General Manager di Lenovo Data Center Group Italia, ha espresso il proprio orgoglio per aver contribuito ad una eccellenza italiana come 00Gate. Infatti, continua il manager, per Lenovo contribuire con la propria tecnologia alla realizzazione dell’unico data center a emissioni zero nell’Europa meridionale significa dare un ulteriore contributo alla risoluzione di sfide importanti come quella dell’impatto ambientale.

Si stima che entro 20 anni il settore IT conterà per il 14% delle emissioni di carbonio a livello globale, ed è quindi importante fare il possibile per contenere queste emissioni al minimo.

Gianluigi Capra, Ceo di Exe.IT ha concordato, sottolineando che l’impatto che il settore IT ha sull’ambiente è un peso sulla coscienza delle organizzazioni coinvolte. Per questo, conclude Capra, Exe.it è determinata a offrire un’alternativa ‘green’ alle aziende, partendo dalla progettazione di un data center in cui ogni elemento è concepito per offrire le massime prestazioni nel volume più piccolo per ottenere la massima efficienza energetica.