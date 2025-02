Dassault Systèmes svela i “3D UNIV+RSES” e i relativi servizi basati sull’IA

Dassault Systèmes apre un nuovo orizzonte nell’ambito dell’Economia Generativa, introducendo “3D UNIV+RSES”, che integrano diverse tecnologie di IA generativa al centro della Gestione Globale del Ciclo di Vita della Proprietà Intellettuale (IPLM) a beneficio dei suoi clienti.

Questa architettura, in continua evoluzione, permetterà alla sua ampia base clienti di sfruttare appieno il loro ricco e prezioso patrimonio di dati di progettazione 3D, gemelli virtuali e PLM in un nuovo spazio di rappresentazione, l’ambiente digitale principale per addestrare nuove categorie di Experience as a Service (XaaS), ovvero: Esperienze Generative (GenXp), Virtual Companion e l’intelligente Virtual Twin Experience as a Service (VTaaS).

L’approccio “POWER’byAI” di Dassault Systèmes e le sue piattaforme multi-AI e specifiche per settore, 3DEXPERIENCE (settore manufatturiero), MEDIDATA (scienze della vita e sanità) e CENTRIC (beni di consumo e alimentazione), forniscono ai clienti ambienti protetti a livello mondiale per esprimere e sviluppare le proprie conoscenze e know-how con una rapida applicazione.

I game-changer di domani, sottolinea l’azienda, saranno coloro che possiedono gli asset di conoscenza e know-how meglio sviluppati, che si ispirano al mondo in cui viviamo per generare piuttosto che consumare, restituendo al pianeta quanto gli viene sottratto. Questo è ciò che Dassault Systèmes definisce Economia Generativa. Essa nasce dalla convergenza dell’Economia dell’Esperienza e dell’Economia Circolare; è un’economia di asset virtuali in cui la proprietà intellettuale (IPI), il fattore critico per la differenziazione, servirà come valuta.

Essa sarà catalizzata e abilitata da “3D UNIV+RSES” e accelerata dalle possibilità di apprendimento offerte dall’IA. “3D UNIV+RSES” rappresenta una nuova classe di rappresentazione del mondo: rappresentazioni virtuale-più-reale che combinano in modo olistico modellazione, simulazione, dati del mondo reale e contenuti generati dall’IA. Offrono un ambiente industriale unico e protetto per la combinazione e la simulazione incrociata di gemelli virtuali e per l’addestramento di motori multi-IA, proteggendo al contempo la proprietà intellettuale dei clienti.

“Tutti i clienti che sono con noi da molto tempo si aspettano che proteggiamo la loro ‘miniera d’oro’ di asset virtuali e sveliamo l’invisibile. Per sviluppare e proteggere la proprietà intellettuale più preziosa, è di fondamentale importanza creare esperienze di gemello virtuale di ogni cosa per chiunque, che armonizzino prodotto, natura e vita. Dassault Systèmes si impegna a diventare il partner più affidabile per fornire ‘3D UNIV+RSES’, come fonte ultima di conoscenza e know-how, a vantaggio reciproco e del progresso umano”, ha dichiarato Bernard Charlès, Executive Chairman di Dassault Systèmes.

“3D UNIV+RSES” sono la settima generazione di rappresentazioni del mondo introdotte da Dassault Systèmes negli ultimi 44 anni. Queste generazioni hanno portato nuovi modi di immaginare, creare e produrre.

Oggi, nei settori delle industrie manifatturiere e delle infrastrutture e città, le aziende più avanzate che creano aerei, veicoli, macchine, robot o equipaggiamenti high-tech e med-tech utilizzano i sofisticati gemelli virtuali di Dassault Systèmes per garantire la qualità, le performance e la sicurezza dei loro prodotti e servizi, e per rispettare le normative e gli standard. Dassault Systèmes ha sviluppato lo stesso approccio per gli innovatori nel settore delle scienze della vita e della salute, pioniere dei gemelli virtuali del mondo vivente, dalle cellule agli organi, fino ai pazienti.

“L’ampio lavoro svolto da Bernard Charlès e dai nostri team di Strategia e Ricerca e Sviluppo negli ultimi tre anni, per definire e creare soluzioni rivoluzionarie basate sull’adozione ampia e profonda dell’IA generativa è impressionante. Questo consentirà ai nostri clienti in tutti i settori di sfruttare l’era dell’IA in ogni fase del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi che inventano e creano, per renderli più sostenibili. Questo, in ultima analisi, migliorerà la vita quotidiana di consumatori, pazienti e cittadini,” ha dichiarato Pascal Daloz, CEO di Dassault Systèmes.

I “3D UNIV+RSES” permetteranno ai clienti di creare il gemello virtuale di ogni cosa per tutti e virtualizzare il loro intero ecosistema. L’esperienza sarà al centro di tutto, poiché i “3D UNIV+RSES” sono ambienti di sperimentazione che integrano movimento, trasformazione e tempo. La tecnologia IA incorporata funge da acceleratore per inventare esperienze generative rivoluzionarie, dare a tutti la possibilità di avere un collaboratore virtuale e formare la forza lavoro del futuro.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Dassault Systèmes.