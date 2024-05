Dalle origini all’IA, l’innovazione di Acer è sempre in prima fila

Da quando, ormai quasi mezzo secolo fa, dalla cessione del ramo notebook di Texas Instruments è nata Acer, sono cambiate tante cose, dentro e fuori dall’azienda. Inalterato però, l’obiettivo di non stancarsi mai di portare innovazione sul mercato, senza paura di cambiamenti di rotta o di sperimentare, con un occhio sempre attento a cogliere le esigenze degli utenti, anche dal punto di vista dei prezzi. Far combinare tutto questo, e per così tanto tempo, non è certo facile, eppure il tempo sta dando ragione. «Siamo attualmente impegnati in un rinnovo di offerta molto importante per noi, sotto diversi aspetti – afferma Emmanuel Fromont, corporate vice president di Acer EMEA -. A partire dal mondo business per noi molto importante, ma anche su server e soluzioni al servizio di chioschi e digital signage, con alcune proposte verticali molto interessanti».

Marchio spesso conosciuto soprattutto per la più pubblicizzata offerta consumer, in realtà può vantare una presenza consolidata soprattutto anche nel mondo PMI. Con diversi settori di specializzazione non necessariamente scontati, ma importante dal punto di vista dei numeri e delle prospettive. «Un’offerta consolidata su Windows, prossima a importanti rinnovamenti anche in ottica IA – prosegue Fromont -, ma ci tengo anche a sottolineare la forte posizione su dispositivi Chromebook, in particolare nel mondo della scuola e della Sanità».

Anche grazie a questo, sono riconducibili all’area business il 70% delle entrate globali, realizzate in 160 Paesi, e un periodo molto più tranquillo anche sotto il profilo dei risultati. «Finalmente vediamo prospettive rassicuranti dopo un periodo molto altalenate iniziato con il periodo pandemico. Abbiamo naturalmente accusato un calo con diversi momenti di ripresa e relative ricadute. Gli ultimi due trimestri in crescita, ci fanno però guardare con ottimismo ad un periodo più stabile».

Il canale del successo per Acer

Tecnologia e innovazione non sono comunque sufficienti a spiegare una presenza tra quelle di più lunga durata nel settore. Tutto quanto ruota intorno alla vendita di un prodotto, prima e dopo, va tenuto nella dovuta considerazione, e soprattutto bisogna essere pronti a dimostrarlo. «Il canale per noi è fondamentale, perché il nostro modello di vendita è 100% indiretto – sottolinea Cristina Pez, EMEA director B2B & education. sales & marketing di Acer -. Possiamo contare su un grande ecosistema, tanti di loro specializzati, ma tutti orientati a trovare la soluzione su misura per il singolo cliente, a prescindere dalla dimensione dell’azienda o dal mercato».

Il risultato è un fatturato proveniente per il 60% da oltre 5000 partner dedicati ai servizi gestiti e per il restante 40% riconducibile all’attività di oltre 40000 rivenditori. A supporto della specializzazione, sono inoltre tata introdotte due nuove certificazioni per altrettanti settori considerati strategici. Acer for Education Partners è rivolta al mondo della formazione, mentre Cloud Partners intende supportare l’ampliamento dei servizi da remoto anche in ambiente ChromeOS.

Altrettanto importante, è seguire il cliente nella fase successiva alla vendita, proprio dove spesso si incontrano i maggiori problemi. «Il 90% delle riparazioni sono completate entro cinque giorni, per un totale di oltre due milioni di interventi all’anno – osserva Pez -. Il 70% delle chiamate a uno dei nostri call center ottiene riesposta entro trenta secondi».

Importante sottolineare, in entrami i casi tutte strutture sotto il totale controllo dell’azienda, e con una collocazione geografica più vicina possibile al cliente. L’investimento all’apparenza maggiore rispetto alle più usate soluzioni delocalizzate si ripaga con una maggiore qualità del servizio percepita, pronta a tradursi in fedeltà al marchio, ma permette anche di adattarsi più velocemente ai cambiamenti locali e soprattutto garantire i tempi di intervento dichiarati.

La via della sostenibilità

A tutto questo si aggiunge un tema particolarmente attuale, dove oggi la sfida è mostrare di riuscire a guardare oltre una questione di immagine. «Più ancora del trasporto e l’utilizzo, le emissioni riconducibili a un laptop sono dovute la processo produttivo – spiega Eline Tick, senior B2B channel development manager EMEA di Acer -. Deve diventare per noi uno stimolo a investire di più lungo tutto il processo».

Il risultato è una riduzione del 30% nelle emissioni di CO₂, grazie a un utilizzo crescente di plastica riciclata nell’hardware e l’ottimizzazione degli imballaggi, interamente in materiale riciclabile. In particolare, nell’assemblaggio dei monitor si arriva all’86% dello chassis e al 18% nei notebook della linea Vero. Un risultato non così scontato come può sembrare. Non si tratta infatti solo di una scelta, ma di studiare la formulazione e la soluzione in grado di raggiungere gli stessi livelli di affidabilità nel tempo rispetto alle plastiche vergini tradizionali.

In vista dell’importante traguardo dei cinquant’anni, Acer guarda al futuro con ottimismo, pronta ad affrontare la nuova sfida, per la quale sono peraltro attese importanti novità a breve. «Stiamo per lanciare un importante aggiornamento di prodotti in ottica IA – conclude Emmanuel Fromont -. Anche se al momento non è facile capire quali possano essere le vere applicazioni concrete, sarà sicuramente un aiuto importante alla produttività aziendale, intesa coma facilità d’uso, di una vera e propria interazione vocale e supporto per operazioni a volte complesse. Spetterà comunque agli utenti indicare le applicazioni più importanti e noi siamo pronti a sostenerle»