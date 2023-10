Da SAP nuove innovazioni di AI generativa per la produttività e l’efficacia della gestione delle spese

SAP ha annunciato nuove innovazioni in ambito intelligenza artificiale ed esperienza utente nelle sue complete soluzioni per la gestione delle spese e la business network, volte ad aiutare i clienti a controllare i costi, ridurre i rischi e aumentare la produttività.

Gli annunci sono stati fatti in occasione di SAP Spend Connect Live, la principale conferenza di settore dedicata allo spend management, in corso dal 9 all’11 ottobre a Vienna, in Austria.

SAP continua a innovare con l’AI generativa e il suo nuovo copilota, Joule

La nuova soluzione SAP Ariba Category Management sarà potenziata con le funzionalità dell’intelligenza artificiale generativa per aiutare i responsabili degli acquisti a sviluppare più rapidamente strategie per categoria di spesa complete ed efficaci. Questa funzionalità consentirà di avviare il processo di analisi del mercato e di offrire ai professionisti del procurement consigli per perfezionare ed eseguire le proprie strategie per categoria di spesa, facendo risparmiare ai category manager settimane di tempo prezioso e aumentando allo stesso tempo l’efficacia delle strategie. La disponibilità generale è prevista per la fine del 2023. SAP integrerà inoltre Joule, il suo nuovo copilota di intelligenza artificiale generativa, in tutto il suo portafoglio di soluzioni cloud enterprise, con una disponibilità nelle soluzioni SAP di spend management prevista per il 2024. SAP sta inoltre sviluppando ulteriori casi d’uso in collaborazione con i clienti, in questo caso la disponibilità è prevista per la prima metà del 2024.

“Questi sono solo alcuni degli esempi di come stiamo integrando in modo ponderato la tecnologia AI generativa nelle nostre soluzioni di spend management leader di mercato per aiutare i clienti a essere più produttivi”, ha dichiarato Muhammad Alam, President e Chief Product Officer, Intelligent Spend e Business Network, SAP. “Come per tutte le soluzioni di SAP Business AI, stiamo sviluppando queste nuove innovazioni di AI per la gestione delle spese tenendo conto di sicurezza, privacy, conformità, etica e accuratezza”.

SAP Spend Control Tower offre funzionalità complete di analisi dello spending

La nuova soluzione SAP Spend Control Tower includerà funzioni avanzate di intelligenza artificiale e la possibilità di visualizzare tutte le spese per aiutare i clienti a individuare nuove opportunità di risparmio e migliorare i processi. Queste funzionalità saranno disponibili a partire dal primo trimestre del 2024. I nuovi cruscotti delle soluzioni SAP Ariba Sourcing e SAP Ariba Buying forniscono inoltre ai clienti informazioni quasi in tempo reale all’interno dei flussi di lavoro dei processi chiave, rendendo più semplice per i professionisti degli acquisti prendere decisioni tempestive e informate. Queste funzionalità sono disponibili da oggi e si basano su una nuova architettura che crea le basi per l’innovazione futura.

Valutazione dei rischi basata sull’intelligenza artificiale integrata nelle soluzioni source-to-settle

SAP ha integrato nelle sue soluzioni source-to-settle funzionalità per la valutazione del rischio dei fornitori basate sull’intelligenza artificiale, per aiutare gli utenti a prendere più rapidamente decisioni più intelligenti. Le nuove funzionalità rendono i profili di valutazione del rischio parte integrante delle soluzioni di sourcing, contracting e buying, aiutando gli utenti a determinare meglio il rischio di terze parti. Le funzionalità di valutazione del rischio dei fornitori sono disponibili da oggi nelle soluzioni SAP Ariba Sourcing, SAP Ariba Contracts e SAP Ariba Buying.

La ricerca di fornitori con l’AI di Scoutbee si integrerà con il sourcing guidato

SAP e Scoutbee, azienda leader nella piattaforma di intelligenza artificiale e di ricerca dei fornitori, stanno pianificando l’integrazione di una soluzione di ricerca dei fornitori basata sull’intelligenza artificiale con la soluzione SAP Ariba Sourcing. La soluzione, denominata Scoutbee Discovery, identifica rapidamente i fornitori che rispondono a requisiti complessi come la capacità produttiva, gli standard di qualità e le certificazioni. Grazie a questa integrazione, i fornitori selezionati saranno importati automaticamente negli eventi di sourcing guidato, consentendo ai responsabili del sourcing di prendere decisioni con maggiore sicurezza. L’integrazione sarà disponibile nel primo trimestre del 2024. Scoutbee Discovery integra le funzionalità di SAP Business Network Discovery per aiutare i professionisti del sourcing a trovare rapidamente nuovi fornitori in linea con i requisiti dell’azienda, ma al di fuori del network.

Expense Payment Manager fa risparmiare tempo e denaro

SAP Concur ha lanciato una nuova soluzione di Expense Payment Manager che offre ai clienti la possibilità di rimborsare i dipendenti in più di 25 valute. Un processo di pagamento semplificato consente di risparmiare ore, denaro e superare eventuali problemi nel processo di rimborso delle spese. La stipula di contratti direttamente con fornitori terzi per i pagamenti aumenta la flessibilità. Expense Payment Manager, che offre ai clienti anche la possibilità di scegliere il proprio fornitore di pagamenti, è già disponibile.