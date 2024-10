Da Rosenberger OSI, l’innovativo connettore EBO MPE per il cablaggio di data center

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), esperto in connessioni in fibra ottica, soluzioni di cablaggio e servizi infrastrutturali, presenta il nuovo connettore EBO MPE. Questa soluzione all’avanguardia è progettata specificamente per soddisfare i requisiti dei datacenter.

Grazie all’esclusiva combinazione di tecnologia dei connettori monomodali e a lenti, EBO MPE garantisce una connettività affidabile e a prova di futuro per un’ampia gamma di applicazioni, tra cui i data center hyperscale e le connessioni con transceiver ottici.

Il connettore EBO MPE utilizza la tecnologia brevettata 3M Expanded Beam Optical (EBO) per una migliore guida del fascio di luce. Questa tecnologia riduce al minimo l’influenza di polvere, vibrazioni e particelle superficiali e garantisce una perdita di inserzione (IL) costante inferiore a 0,70 dB (max) e una perdita di ritorno (RL) superiore a 55 dB (min) per le applicazioni monomodali. Poiché le estremità delle fibre non si toccano – spiega Rosenberger OSI –, il rischio di graffi e danni è eliminato, garantendo prestazioni stabili per innumerevoli cicli di accoppiamento.

Caratteristiche principali del connettore EBO MPE di Rosenberger OSI

Tecnologia avanzata del fascio per applicazioni monomodali e multimodali: il connettore EBO MPE è ottimizzato per le applicazioni monomodali, una combinazione unica sul mercato. Offre una connessione stabile e ad alte prestazioni sia per applicazioni monomodali sia multimodali.

il connettore EBO MPE è ottimizzato per le applicazioni monomodali, una combinazione unica sul mercato. Offre una connessione stabile e ad alte prestazioni sia per applicazioni monomodali sia multimodali. Resistente alla polvere e alle vibrazioni : l’innovativo sistema di lenti rende il connettore insensibile alla polvere e alle vibrazioni, consentendo accoppiamenti ripetuti senza necessità di pulizia.

: l’innovativo sistema di lenti rende il connettore insensibile alla polvere e alle vibrazioni, consentendo accoppiamenti ripetuti senza necessità di pulizia. Prestazioni elevate per oltre 10.000 cicli di plug-in: il connettore EBO MPE è progettato per una ripetibilità eccezionalmente elevata, che garantisce prestazioni costanti anche dopo molti cicli di plug-in.

il connettore EBO MPE è progettato per una ripetibilità eccezionalmente elevata, che garantisce prestazioni costanti anche dopo molti cicli di plug-in. Scalabile e a prova di futuro: il connettore è attualmente disponibile con 12 e 16 fibre monomodali o multimodali e può essere scalato fino a 144 fibre, rendendolo ideale per le reti in crescita e per le esigenze sempre maggiori.

Il connettore EBO MPE – afferma Rosenberger OSI – è la soluzione ideale per un’ampia gamma di applicazioni nei datacenter moderni. Che si tratti di hyperscale, cavi trunk, distribuzione top-of-rack (ToR) e end- of-row (EoR) o connessioni di transceiver ottici, il connettore offre una soluzione affidabile e ad alte prestazioni per tutte queste applicazioni.

Vantaggi per operatori e utilizzatori

Minimo costo totale di gestione : il connettore EBO MPE consente di risparmiare sui costi di installazione e manutenzione grazie alla sua bassa sensibilità alla polvere e al fatto che può essere utilizzato molte volte senza essere pulito.

: il connettore EBO MPE consente di risparmiare sui costi di installazione e manutenzione grazie alla sua bassa sensibilità alla polvere e al fatto che può essere utilizzato molte volte senza essere pulito. Processo di installazione semplice e veloce : il design della ferula ermafrodita senza maschio/femmina elimina la necessità di personale specializzato e riduce al minimo gli errori di installazione. Questo rende il connettore facile da usare e riduce drasticamente i tempi di installazione.

: il design della senza maschio/femmina elimina la necessità di personale specializzato e riduce al minimo gli errori di installazione. Questo rende il connettore facile da usare e riduce drasticamente i tempi di installazione. Affidabilità elevata : le prestazioni stabili e l’eccellente attenuazione garantiscono una trasmissione dei dati costante e affidabile.

: le prestazioni stabili e l’eccellente attenuazione garantiscono una trasmissione dei dati costante e affidabile. Riflessione totale del segnale luminoso: il fascio luminoso esce dal connettore con un angolo di 90 gradi anziché in modo lineare, riducendo notevolmente il rischio di lesioni per l’utente.

Poiché le esigenze dei datacenter continuano a crescere, mette in evidenza Rosenberger OSI, il connettore EBO MPE offre una soluzione a lungo termine che non solo soddisfa i requisiti di larghezza di banda e scalabilità di oggi, ma anche quelli del futuro. Con la possibilità di collegare fino a 144 fibre, il connettore è preparato per la progressiva digitalizzazione e la maggiore richiesta di reti veloci e affidabili.