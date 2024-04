Da Computer Company la copertura Wi-Fi 6 di AVM per il 5 stelle View Place

Il lusso incontra la tecnologia nel cuore di Numana all’interno del cinque stelle View Place Hotel, un’elegante struttura che promette agli ospiti un’esperienza di stile associata ad alte performance tecnologiche e di connessione grazie alla collaborazione tra Gest Group, Computer Company e AVM. Situato in una delle zone più suggestive delle Marche, il View Place è il risultato di una ristrutturazione completa e di un’attenta valorizzazione di un immobile preesistente e grazie all’intervento di Computer Company, Premium Partner di AVM, è stato dotato di una rete Wi-Fi 6 di ultima generazione fornita dal vendor, che assicura connessioni veloci e stabili sia per gli ospiti che per la gestione interna dell’hotel.

Gest Group, una realtà consolidata nel settore alberghiero con esperienza nella gestione di grandi catene, ha portato avanti il progetto del View Place puntando sull’innovazione e sulla digitalizzazione, in un percorso di valorizzazione, anche dal punto di vista tecnologico, delle strutture alberghiere che possiede o che gestisce.

Strutture alberghiere sempre più tecnologiche che affrontano un flusso turistico in crescita

“Insieme ad altri partner abbiamo esteso la nostra attività nelle Marche con nuove strutture recettive e a oggi siamo a 13 strutture attive oltre a 4 progetti in essere – spiega Eugenio Gallo CEO di Gest Group -. Una forma ibrida di business che ci vede essere, oltre che gestori alberghieri, anche proprietari per il 60% degli immobili, avendo all’interno del Gruppo una società immobiliare e altre società che si occupano della gestione degli immobili stessi e delle relative attività alberghiere”.

Con quasi 400.000 presenze registrate nel 2023 e l’obiettivo ambizioso di aumentarle ulteriormente, Gest Group si conferma essere un punto di riferimento nel panorama turistico delle Marche, caratterizzato da una forte propensione alla tecnologia che li ha portati a inaugurare anche la prima struttura interamente automatizzata della regione: il Metropolitan. In questa struttura, infatti, dal momento della prenotazione fino all’arrivo in camera, gli ospiti possono godere di un’esperienza senza contatti diretti con il personale, ricevendo tutte le informazioni necessarie tramite smartphone.

Computer Company, partner IT locale specializzato nel settore turistico

Computer Company è il Business Partner di AVM che ha contribuito fortemente alla trasformazione digitale del View Place, fornendo soluzioni IT innovative e supporto costante.

Le esigenze del View Place erano molteplici: dalla gestione in cloud dei processi interni alla necessità di offrire connessioni di alta qualità agli ospiti, soprattutto per coloro che utilizzano la struttura per scopi business. La zona, nonostante la sua bellezza naturale, presentava sfide legate alla copertura di rete, risolte grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia.

Carlo Dolcini, titolare Computer Company, è un imprenditore locale con una lunga esperienza nel settore turistico che ha sostenuto il progetto del View Place, riconoscendone l’importanza per lo sviluppo della regione. Da anni è, da un lato partner tecnologico di Gest Group, avendo gestito in passato altri ambiziosi progetti come le connessioni dell’Hotel Metropolitan, dall’altro lato partner certificato per le soluzioni di connessione AVM.

“Questo del View Place è un progetto che ho sposato subito con entusiasmo – afferma Dolcini -, condividendo fin dall’inizio l’obiettivo della costruzione di una struttura di alto livello in un territorio che è certamente meno facile di altri per lo sviluppo turistico e che invece ha superato ogni aspettativa di risultato e in tempi record, portando alla realizzazione di un hotel di lusso e nel contempo, grazie alla collaborazione di AVM, all’avanguardia tecnologica. Interessante anche perché è partito da zero, avendo avuto l’opportunità di collaborare sia con gli impiantisti, sia con le persone di AVM per decidere insieme quali prodotti utilizzare, ma addirittura da dove partire, insieme, a costruire tutto l’impianto, non avendo nulla di preesistente”.

Un progetto portato a buon termine in una zona con difficile copertura di rete, avendo il monte Conero alle spalle che disturba il segnale. Inizialmente Computer Company ha fatto dei tentativi con connessioni satellitari, poi abbandonate perché non performanti, per optare su due FTTC, ottenendo 200 Mega di banda per ogni linea, dividendo tutta la parte Wi-Fi dedicata agli ospiti su una linea e una dedicata ai dispositivi interni alla struttura. In questo modo si è riusciti a canalizzare correttamente la banda e a garantire una connessione continua alla struttura stessa, con switch dedicati e linea dedicata alla parte VoIp per il centralino in cloud.

Le dotazioni AVM utilizzate per il progetto

Dal punto di vista tecnologico e delle strumentazioni utilizzate, è stato deciso di installare due connessioni separate. Per la connessione dedicata alla rete principale è stato installato un FRITZ!Box 6890 LTE con SIM in modo da poter garantire una connessione di emergenza nel caso di una disconnessione della fibra. Sempre su questa rete principale sono stati configurati in modalità Mesh dei FRITZ!Repeater 3000 AX, per la copertura delle funzioni di gestione dell’hotel, le pertinenze, i locali di servizio e i diversi i dispositivi della struttura come le telecamere per la videosorveglianza, DVR, controllo accessi, il POS e i servizi erogati dalla reception.

Per la seconda rete, quella dedicata agli ospiti, sono invece stati installati un FRITZ!Box 7590AX, numerosi FRITZ!Repeater 6000 e FRITZ!Repeater 3000 AX dislocati su tutti i piani della struttura, riuscendo a garantire una totale copertura e prestazioni elevate in ogni zona, compresi le aree dedicate ai servizi aggiuntivi per gli ospiti come palestra, la piscina e la SPA.