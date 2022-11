Da Brother, le stampanti mobili e gli scanner desktop per la produttività

Brother ha presentato una nuova generazione di stampanti mobili A4, sviluppata per soddisfare le moderne esigenze di chi lavora in mobilità: la serie PJ-800.

La gamma PJ-800, che presenta lo stesso design compatto della gamma precedente, la PJ-700, è l’ideale per chi lavora nell’ambito delle vendite e dell’assistenza on site, delle consegne e della logistica e dei servizi di emergenza. La connettività migliorata e la velocità di stampa più elevata soddisfano le necessità dei lavoratori impegnati nella mobilità.

La serie PJ-800 comprende cinque modelli (PJ-822, PJ-823, PJ-862, PJ-863 e PJ-883) che supportano diverse risoluzioni e interfacce. A seconda delle esigenze del cliente, le stampanti possono essere collegate tramite USB, Bluetooth o Wi-Fi.

La serie PJ-800 supporta sia la ricarica che il trasferimento dei dati tramite USB Type-C, oltre a una serie di linguaggi di comando della stampante, tra cui l’emulazione ZPL2.

Tutti gli accessori della linea precedente sono compatibili anche con la serie PJ-800, come la batteria e gli alimentatori da corrente o auto.

Pratiche, compatte e potenti possono essere facilmente inserite in una valigetta o in una borsa per computer, ma possono anche essere installate sui veicoli.

Acquisire, ottimizzare e collaborare, con i nuovi scanner desktop Brother

La nuova gamma evoluta di scanner desktop ADS4 di Brother offre ai clienti la possibilità di effettuare scansioni accurate, un’elaborazione avanzata delle immagini e una serie di funzioni per l’ottimizzazione dei documenti e il flusso di lavoro intelligente, così da rendere la collaborazione sul lavoro più semplice che mai.

Ogni macchina della gamma è stata progettata pensando alle esigenze dei clienti, con un design semplice che offre al tempo stesso ampie garanzie di robustezza, un’ottimizzazione avanzata nell’acquisizione delle immagini e una suite di software professionali che si adattano alle diverse dimensioni ed esigenze delle aziende.

Lorenzo Matteoni, Senior Manager Marketing di Brother Italia, ha commentato: “Siamo certi che le innovazioni della nuova gamma di scanner desktop Brother renderanno la digitalizzazione e la condivisione dei documenti più facile che mai, permettendo agli utenti di gestire i documenti in modo efficiente e veloce, avendo accesso a scansioni di alta qualità, da qualsiasi luogo e senza attese. La nuova gamma comprende macchine adatte a tutte le esigenze professionali”.

Di seguito le caratteristiche principali della nuova gamma di scanner Brother:

ADS-4900W

Scansione fronte/retro fino a 120 immagini al minuto

Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 100 fogli

Touchscreen da 10,9 cm con 56 scorciatoie configurabili

Esperienza multiutente personalizzata

Condivisione sicura nel gruppo di lavoro

Elaborazione avanzata delle immagini e scansione in batch

Avvio automatico della scansione, sensore a ultrasuoni, anteprima di scansione, allarme pulizia CIS

ADS-4700W

Scansione fronte/retro fino a 80 immagini al minuto

Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 80 fogli

Touchscreen da 10,9 cm con 56 scorciatoie configurabili

Esperienza multiutente personalizzata

Condivisione sicura nel gruppo di lavoro

Elaborazione avanzata delle immagini e scansione in batch

Avvio automatico della scansione, sensore alimentazione multipla, anteprima di scansione, allarme pulizia CIS

ADS-4500W

Scansione fronte/retro fino a 70 immagini al minuto

Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 60 fogli

Touchscreen da 7,1 cm con 20 scorciatoie configurabili

USB 3.0 e scansione diretta su host USB

Elaborazione avanzata delle immagini

Avvio automatico della scansione

ADS-4300N

Scansione fronte/retro fino a 80 immagini al minuto

Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 80 fogli

3 tasti di scelta rapida configurabili

Elaborazione avanzata delle immagini e scansione in batch

Sensore alimentazione multipla a ultrasuoni, interruttore di separazione

ADS-4100