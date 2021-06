CyberXcelerator, 5 milioni per sostenere le startup

Cdp Venture Capital Sgr annuncia la partenza della call di selezione per CyberXcelerator, un programma di accelerazione triennale dedicato alle startup che operano nel settore del cybertech e dell’artificial intelligence, sostenuto da investimenti complessivi per oltre 5 milioni di euro.

Il lancio di CyberXcelerator rientra nella strategia della Rete Nazionale Acceleratori di Cdp che si sviluppa nei principali distretti tecnologici del territorio italiano per sostenere lo sviluppo delle competenze e delle imprenditorialità nel settore dell’innovazione.

CyberXcelerator sarà gestito da Startup Wise Guys, fra i più attivi Acceleratori in Europa in collaborazione con l’Università della Calabria attraverso il suo incubatore TechNest, e vede la presenza di primari partner industriali fra cui Leonardo, in qualità di main partner, che metterà a disposizione le proprie competenze e tecnologie per le fasi di selezione, accelerazione e investimento delle startup selezionate nella fase early stage, individuando le tematiche tecnologiche di interesse per costruire una filiera nazionale in grado di supportare l’autonomia tecnologica del Paese e il corporate partner Italgas, leader nella distribuzione del gas, con oltre 73mila chilometri di rete gestita e circa 8 milioni di utenze servite. NTT DATA sarà partner tecnologico dell’Acceleratore.

La dotazione complessiva di CyberXcelerator sarà superiore a 5 milioni di euro di cui 2,5 milioni di euro stanziati dal Fondo Acceleratori di Cdp Venture Capital Sgr insieme a Startup Wise Guys, per la fase di accelerazione, oltre a 2 milioni di euro per i successivi follow-on, che si aggiungono ai 600mila euro messi a disposizione dai partners industriali del progetto.

Le startup interessate avranno la possibilità di candidarsi a partire da oggi al sito di Cyberxcelerator, per prendere parte alla selezione del programma, che avrà la durata di 22 settimane e sarà localizzato negli uffici di NTT DATA a Cosenza, terzo polo di ricerca nel mondo in cybersecurity, dopo quello di Tokyo in Giappone e di Palo Alto in California, e nelle facilities messe a disposizione dall’Università della Calabria insieme al suo incubatore TechNest.

CyberXcelerator selezionerà 30 startup italiane e internazionali, che intendono aprire una sede in Italia, con la possibilità di accedere a risorse finanziarie e ad un programma di accelerazione con oltre 250 mentor del network Startup Wise Guys provenienti da tutto il mondo.