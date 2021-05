Cybersecurity, una centrale operativa per la sicurezza delle Pmi su cloud

Cyrebro è una centrale operativa di cybersecurity gestita che integra tutti gli eventi di sicurezza di un’azienda con il monitoraggio strategico, l’intelligence proattiva delle minacce e una rapida risposta agli incidenti.

Questa società di sicurezza israeliana ha l’ambizione di trasformare il modo in cui le aziende gestiscono la loro cybersecurity.

Soprattutto, Cyrebro ritiene che ogni azienda, di qualsiasi dimensione essa sia, dovrebbe sempre vedere e capire la sua posizione di sicurezza con la chiarezza e la capacità della tecnologia e degli esperti di cybersecurity più avanzati al mondo.

Quando la società è stata fondata, ha raccontato il Ceo Nadav Arbel, il suo obiettivo era quello di fornire un supporto strategico alle aziende Fortune 500 aiutandole a ottimizzare la loro posizione di cybersecurity.

Il modo di farlo era quello di sfruttare le esperienze del mondo reale del team di esperti di Cyrebro e la profonda expertise negli ambiti delle indagini cyber-forensi, IR e hacking etico per offrire i servizi di monitoraggio che erano carenti nel settore.

In seguito, la società si è resa conto che questo non era sufficiente. Le organizzazioni non avevano bisogno solo di un servizio di red team hacking o di valutazioni.

Piuttosto, ha sottolineato Nadav Arbel, ciò di cui avevano bisogno era un approccio più completo che fornisse l’intera portata dei servizi coperti da un Security Operations Center (SOC), compreso il monitoraggio, il threat hunting, la risposta, la conformità e altro ancora. E che questo approccio fosse basato sul cloud per un’accessibilità continua e senza sforzo.

Cyrebro ha poi combinato questa comprensione con la consapevolezza del fatto che quasi la metà di tutti i cyberattacchi prende di mira proprio le aziende che in genere non pensano di doversi proteggere né hanno le risorse per farlo, cioè le piccole e medie imprese (PMI).

Di conseguenza, la società ha ampliato la sua mission per offrire un aiuto anche alle PMI, oltre a continuare il supporto per le grandi organizzazioni. Cyrebro è convinta che i benefici critici dei servizi SOC completi non dovrebbero essere disponibili solo per le grandi imprese, che hanno budget elevati e competenze di sicurezza interne.

Al contrario, c’è ancora un’ampia platea di aziende le cui esigenze di sicurezza sono altrettanto grandi e che non dovrebbero essere lasciate fuori dal campo di gioco della cyber-protezione a causa dei vincoli di bilancio e della mancanza di competenze.

Le PMI, secondo Nadav Arbel, meritano di beneficiare delle competenze e delle capacità di un SOC completo, proprio come qualsiasi altra grande impresa.

Con questa consapevolezza in mente, il team ha creato Cyrebro, una soluzione descritta come la prima piattaforma basata sul cloud per la fornitura di Security Operations Center come servizio. È una piattaforma che affronta l’intera portata delle esigenze di cybersecurity nel modo più efficace, potente e conveniente.

In primo luogo, il team ha sviluppato una piattaforma che fosse in grado di accelerare il rilevamento e la risposta, coprendo l’intera portata dei servizi di sicurezza, tra cui il monitoraggio, il threat hunting, la risposta e la compliance.

Per consentire alle organizzazioni di ottimizzare i processi di sicurezza, scalare e implementare qualsiasi nuova tecnologia o strumento, il team ha fatto in modo che questa piattaforma fosse technology-agnostic. Ciò significa che la piattaforma è compatibile con qualsiasi strumento di sicurezza esistente o futuro dell’organizzazione e che gli utenti possono sviluppare soluzioni e processi basati sulle loro specifiche esigenze e priorità.

Cyrebro ha poi portato questa piattaforma completa e agnostica della tecnologia nel cloud, rendendo questi servizi di cybersecurity all’avanguardia accessibili e convenienti.

Con Cyrebro, secondo il suo team di sviluppo, qualsiasi utente in qualsiasi organizzazione può ora essere a conoscenza degli eventi di sicurezza appena accadono e capire le implicazioni di ciascuno e quali azioni devono essere prese, senza tutte le analisi che richiedono tempo ed esperienza.

Mettendo il potere di un SOC completo nelle mani degli utenti, essi sono messi in grado di influenzare le operazioni di sicurezza e di ottimizzare profondamente la postura di cybersecurity dell’organizzazione.

Ed è in questo modo che Cyrebro intende rivoluzionare il modo in cui le organizzazioni gestiscono le loro operazioni di cybersecurity.