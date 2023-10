Cybersecurity, Kyndryl presenta il report “The State of IT Risk”

Nel contesto sempre più digitalizzato di oggi, i cyber criminali sono alla continua ricerca di nuove vulnerabilità nei sistemi di sicurezza delle organizzazioni: che si tratti di negazione plausibile o di sofisticati attacchi basati su AI, nessuna azienda, grande o piccola, privata o pubblica, può sottrarsi all’aumento delle minacce informatiche.

In occasione del Cybersecurity Awareness Month, che ricorre ogni anno nel mese di ottobre, Kyndryl ha condotto una ricerca globale per identificare i principali rischi in termini di sicurezza informatica per le aziende, nonché il loro grado di preparazione nell’affrontarli.

I risultati del report di Kyndryl

Lo studio, condotto su 300 decision maker IT di grandi organizzazioni, ha evidenziato come l’84% degli intervistati faccia forte affidamento sui propri sistemi IT per svolgere attività mission critical. Il dato non stupisce, soprattutto considerando la pervasività del digitale. Ciò che sorprende è che l’88% degli intervistati ritiene che la propria azienda sia pronta a gestire gli attacchi informatici e a ripristinare i sistemi in caso di incidenti.

Non solo: più della metà (65%) ritiene che la preparazione della propria azienda in fatto di sicurezza sia superiore alla media. Tale livello di fiducia, tuttavia, pare non essere del tutto giustificato: oltre 9 su 10 (92%) hanno infatti confermato di essere stati protagonisti di eventi avversi negli ultimi due anni.

Più nel dettaglio, il 71% degli intervistati ha subito incidenti legati alla cybersecurity, mentre l’88% ha affrontato episodi di altro genere (ad esempio, guasti alla rete IT o blackout dei data center). Questo ha portato a conseguenze negative per oltre un terzo delle aziende: il 35% del campione ha evidenziato un danno in termini di brand reputation dopo tali eventi.

L’indagine ha infine identificato le principali sfide che le aziende devono affrontare per mitigare i rischi, tra cui:

Mancanza di capacità di ripristino dei sistemi e dei dati da backup crittografati

Espansione dell’impronta informatica

Capacità di rimanere aggiornati sulle minacce emergenti

Mancanza di personale IT qualificato

Raccomandazioni per le aziende

Per aiutare le aziende ad affrontare le minacce, Kyndryl ha quindi stilato un “vademecum”, con i più importanti passi da compiere per intraprendere con successo il percorso verso la cyber resilience.