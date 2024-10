Cybersecurity e protezione dei dati, Cisco e Rubrik fanno squadra contro i criminali informatici

Rubrik e Cisco hanno stretto una partnership strategica per supportare le organizzazioni nella protezione dei dati mission critical dagli attacchi informatici.

Una recente ricerca dei Rubrik Zero Labs ha rilevato che il 66% dei responsabili IT e della sicurezza dichiara che la crescita dei dati in azienda supera la loro capacità di proteggerli e di mitigare i rischi. Gli avversari se ne accorgono, rendono i loro cyberattacchi più sofisticati e sfruttano le potenziali lacune per puntare ai dati critici da distruggere, rubare o estorcere. Poiché il volume dei dati continua a crescere e ad aggravare i problemi di visibilità, le organizzazioni devono trovare il modo di gestire e proteggerne questa costante espansione.

Le aziende devono essere in grado di affrontare questa sfida sempre più complessa. Per questo motivo, Rubrik e Cisco uniscono le loro forze per migliorare la resilienza informatica delle organizzazioni e proteggere i dati mission critical dagli attacchi informatici.

Il programma Cisco SolutionsPlus

Come primo step, Rubrik entra a far parte del programma SolutionsPlus di Cisco, una mossa strategica con la quale tutti i prodotti di Rubrik, compresa l’offerta di Data Security Posture Management (DSPM), vengono aggiunti al listino prezzi globale di Cisco. Il DSPM, che riduce in modo proattivo e completo il rischio di esposizione ed esfiltrazione dei dati in ambienti on-premise, cloud e SaaS, risolve uno degli aspetti più problematici della sicurezza dei dati: sapere dove si trovano tutti i dati e come metterli al sicuro.

Inoltre, nell’ambito di SolutionsPlus, la rete di vendita diretta e di canale di Cisco offre Rubrik Security Cloud con Cisco Unified Computing Systems (UCS) e Cisco XDR. In ambienti edge, pubblici e di cloud privato, i clienti congiunti dispongono ora di un’architettura convalidata per mitigare il ransomware e garantire la continuità aziendale con agilità e risorse di orchestrazione.

Insieme, Rubrik e Cisco mirano a fornire elaborazione unificata e sicurezza dei dati zero trust, garantendo al contempo la resilienza dei dati contro cyberattacchi, insider malintenzionati e interruzioni operative, il tutto con un’esperienza di acquisto fluida, da un unico fornitore.

Rubrik Security Cloud su Cisco UCS è testato e pre-ingegnerizzato con Cisco Validated Designs, offrendo distribuzione automatizzata, scalabilità multi-sito e gestione del ciclo di vita tramite Cisco Intersight.

Rubrik e l’integrazione con Cisco XDR

Rubrik si integra ora con Cisco XDR, rendendo più facile per le imprese identificare rapidamente gli attacchi mirati ai dati e far progredire le aziende con un recupero sicuro.

I principali vantaggi includono:

Identificazione di attacchi mirati ai dati : Grazie alla copertura completa delle minacce di Rubrik e Cisco XDR, i clienti beneficiano di una visibilità aumentata e unificata dell’ambiente e dei dati per individuare e bloccare rapidamente potenziali attacchi ai dati.

: Grazie alla copertura completa delle minacce di Rubrik e Cisco XDR, i clienti beneficiano di una visibilità aumentata e unificata dell’ambiente e dei dati per individuare e bloccare rapidamente potenziali attacchi ai dati. Accelerazione delle indagini e della definizione delle priorità : Le organizzazioni possono combinare le informazioni sulle minacce e il contesto dei dati per definire le priorità e rispondere efficacemente alle minacce che colpiscono i dati critici.

: Le organizzazioni possono combinare le informazioni sulle minacce e il contesto dei dati per definire le priorità e rispondere efficacemente alle minacce che colpiscono i dati critici. Recovery e restoration efficaci : Semplificare le operazioni di sicurezza e IT per mantenere il business in movimento con un recupero e una riparazione sicuri degli attacchi.

: Semplificare le operazioni di sicurezza e IT per mantenere il business in movimento con un recupero e una riparazione sicuri degli attacchi. Migliore TCO e più semplice gestione del ciclo di vita: Cisco Intersight consente l’implementazione e la configurazione ottimizzata di Rubrik Data Management Platform sull’infrastruttura Cisco UCS Computing su scala globale.

“La presenza di sistemi complessi e frammentati crea lacune di visibilità che ostacolano le operazioni e rallentano la capacità delle aziende di rilevare e rispondere alle minacce”, ha dichiarato Jeremy Foster, senior vice president e general manager di Cisco Compute. “Cisco e Rubrik offrono rilevamento delle minacce e contesto dei dati in un unico luogo, permettendo così ai team di sicurezza di dare la giusta priorità agli attacchi critici e di reagire rapidamente in modo adeguato. Questa partnership riflette il nostro impegno a fornire soluzioni di computing unificate e moderne ”.