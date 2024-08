Cybersecurity, Deloitte: fondamentale l’equilibrio tra gli obiettivi nazionali e gli impegni richiesti alle imprese

È cruciale seguire principi di consistenza, comparabilità, proporzionalità, gradualità, flessibilità e priorità per bilanciare gli obiettivi di cybersecurity e gli oneri per le imprese, come raccomanda Deloitte.

Questo è ciò che emerge dalla memoria di Deloitte richiesta dalla IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della Camera dei Deputati, in merito allo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 relativa alle misure per un livello comune elevato di cybersecurity nell’Unione Europea (NIS2).

I principi indicati da Deloitte puntano all’applicazione uniforme delle misure di cybersecurity richieste alle imprese in linea con i Framework precedentemente adottati (consistenza); all’estensione di differenziazione per obblighi secondo ulteriori criteri come settori, sottosettori o categorie di soggetti (proporzionalità); all’adozione progressiva delle misure, inizialmente focalizzata sui sistemi, reti e servizi critici, estendendosi poi al resto dell’organizzazione (gradualità); alla possibilità per le imprese di adottare metodologie e approcci propri consolidati nel tempo per gestire la criticità dei sistemi e modulare di conseguenza l’adozione delle misure di sicurezza (flessibilità attuativa); a definire infine i tempi di recepimento differenziati, in relazione alla criticità delle risorse informatiche o dei servizi in ambito (priorità).

Una loro auspicabile applicazione implicherebbe un beneficio in termini di conseguimento degli obiettivi di cybersecurity bilanciati con gli impegni richiesti alle imprese, valorizzando le strategie e i programmi messi in atto dalle imprese negli anni passati, evitando di imporre un onere finanziario/amministrativo aggiuntivo a quanto già previsto.

Oltre ai principi, la memoria di Deloitte sottolinea l’importanza di incentivare le imprese, semplificare gli obblighi di registrazione e le attività ispettive, nonché di armonizzare a livello europeo le modalità di adozione delle misure di sicurezza e di notifica degli incidenti.

La Direttiva mira a garantire la sicurezza in tutti i settori strategici della nostra economia e società, come Energia, Trasporti, Infrastrutture dei Mercati Finanziari, Acqua Potabile, Sanitario, Bancario, Infrastrutture Digitali, fornitori di Servizi Digitali a cui sono aggiunti nuovi settori come Spazio, Gestione dei Servizi TIC, Acque Reflue, Chimico, Fabbricazione, Alimentare, Servizi Postali e di Corriere, Gestione dei Rifiuti e Ricerca.

Secondo Deloittte, sono decine di migliaia le imprese italiane che potrebbero essere potenzialmente impattate. Tutto ciò rappresenta una sfida, ma anche un’opportunità per avviare o proseguire nel percorso di innalzamento dei livelli di Cybersicurezza delle singole imprese, fondamentale per la resilienza e lo sviluppo digitale, economico e sociale del nostro paese.

Deloitte ringrazia il presidente della Commissione e i suoi membri per avere richiesto e tenuto in considerazione il punto di vista dei suoi esperti di Cyber Security. La Cyber Security è tra i temi portanti della strategia di Deloitte Italia, che ha redatto la memoria sulla base dell’esperienza maturata nel corso degli anni al fianco di istituzioni, aziende pubbliche e private.