Cybersecurity, CrowdStrike lancia Falcon Complete Next-Gen MDR

CrowdStrike ha annunciato oggi Falcon Complete Next-Gen MDR per bloccare le compromissioni con una velocità e una precisione senza precedenti sull’intera superficie di attacco aziendale. Grazie alla piattaforma di cybersecurity CrowdStrike Falcon e all’esperienza informatica d’élite, Falcon Complete Next-Gen MDR espande le operazioni MDR oltre la telemetria nativa della sicurezza degli endpoint, identità e cloud, incorporando dati critici di terze parti da Falcon Next-Gen SIEM e capacità rivoluzionarie di IA per un avanzato contesto di attacco e una risposta rapida. Falcon Complete Next-Gen MDR integra la comunità di partner di servizi di CrowdStrike per accelerare l’adozione el next-Gen SIEM e servizi di trasformazione SOC.

La velocità dei cyberattacchi continua ad aumentare, con tempi di evasione che ormai si misurano in minuti. Le organizzazioni hanno bisogno di tecnologia AI-native e di competenze in materia di sicurezza per il rilevamento rapido, la ricerca di minacce cross-domain e la remediation di identità, cloud, endpoint e fonti di dati terze parti. CrowdStrike offre il rilevamento più rapido e la copertura più ampia di qualsiasi altro fornitore di MDR, convalidati da risultati da record nelle valutazioni ATT&CK di MITRE Engenuity: Managed Services-Round 2.

Falcon Complete Next-Gen MDR setta un nuovo standard per l’MDR e accelera le iniziative di trasformazione del SOC condotte dai service partner. Grazie alla tecnologia più avanzata del settore e all’esperienza condivisa, Falcon Complete Next-Gen MDR aiuta i service partner a guidare la migrazione dei SIEM legacy e a gestire immensi volumi di dati di sicurezza e IT per detection and response alle minacce in tempi rapidi, riducendo al contempo i costi operativi e la complessità. Falcon Complete Next-Gen MDR consente ai partner di sfruttare la tecnologia e il team di CrowdStrike per aumentare i managed security services, offrendo un maggiore valore ai clienti e profili di margine in crescita.

CrowdStrike Falcon Complete Next-Gen MDR: rilevamento più rapido, copertura più ampia, full cycle remediation

Falcon Complete Next-Gen MDR rileva minacce sofisticate in tutte le fonti di dati critici, potenziando le indagini, la risposta e la full cycle remediation per bloccare le compromissioni al loro inizio.

Rilevamenti più rapidi: Falcon Complete Next-Gen MDR offre il tempo medio di rilevamento (MTTD) più rapido del settore, registrato dal MITRE fino a 11 volte più velocemente rispetto ai fornitori concorrenti.

Risposta accelerata: l’automazione del flusso di lavoro nativo della piattaforma Falcon e le capacità di creazione, visualizzazione e indagine degli incidenti basate sull’IA generativa accelerano le operazioni degli analisti del 75%. L’esperienza nell’analisi SOC e nella caccia alle minacce accelera i tempi di risposta.

Visibilità unificata: l’architettura ad agente singolo e singola piattaforma di CrowdStrike unifica i dati nativi e di terze parti con le informazioni sulle minacce leader di settore, ampliando la portata della visibilità sull’intera superficie di attacco.

Remediation a ciclo completo: gli analisti di CrowdStrike forniscono una remediation chirurgica per bloccare le compromissioni al loro inizio.

“Siamo stati i pionieri della categoria MDR per colmare il divario di competenze nella cybersecurity e proteggere i clienti con una tecnologia all’avanguardia. La nostra incessante innovazione continua a guidare lo spazio MDR”, ha dichiarato Tom Etheridge, Chief Global Services Officer di CrowdStrike. “Oggi il tempo è il più grande nemico. I security team devono operare alla velocità dell’avversario per bloccare le compromissioni. Falcon Complete Next-Gen MDR è il moltiplicatore di forze che consente a partner e clienti di anticipare gli attacchi moderni e proteggere le risorse critiche”.