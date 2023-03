Cybersecurity, Crowdstrike e Dell siglano una partnership

CrowdStrike e Dell Technologies annunciano oggi una nuova partnership strategica per aiutare le aziende a prevenire, rilevare e rispondere alle minacce informatiche con un’offerta “frictionless” ed economicamente competitiva. L’alleanza prevede offerte mirate per aziende di tutte le dimensioni.

Grazie alla nuova alleanza strategica, le aziende possono gestire le minacce informatiche e proteggere i loro endpoint, i workload in cloud, l’identità e i dati. La piattaforma CrowdStrike Falcon è disponibile da oggi per l’acquisto con licenze a volume per aiutare le aziende di medie e grandi dimensioni e quelle del settore pubblico a consolidare spese, piattaforme e contratti senza compromessi in termini di sicurezza e compliance. CrowdStrike sarà inoltre disponibile in un’ampia gamma di offerte Dell e inclusa nell’acquisto dei PC commerciali nei prossimi mesi.

“La scelta di CrowdStrike da parte di Dell per i clienti di tutte le dimensioni conferma il ruolo centrale della sicurezza informatica nell’attuale mondo digitale” – ha commentato

Daniel Bernard, chief business officer di CrowdStrike. “La collaborazione tra Dell e CrowdStrike offre un accesso significativo al mercato, accelerando il consolidamento da prodotti legacy e point alla moderna piattaforma leader nel settore cybersecurity. Insieme, Dell e CrowdStrike rendono la sicurezza informatica “frictionless”, automatizzata ed economicamente competitiva, il tutto perseguendo la nostra mission aziendale “we stop breaches”.

“L’attuale e complesso scenario delle minacce informatiche richiede un approccio collaborativo che unisce tecnologie leader di settore con esperti di livello mondiale per costruire la più forte difesa per i nostri clienti” – ha aggiunto Sam Burd, president, Client

Solutions Group di Dell. “Il nostro lavoro con CrowdStrike è l’ultimo esempio di come aiutiamo le aziende a restare un passo avanti rispetto alle minacce. Mentre la nostra collaborazione strategica procede, il principio fondamentale rimane chiaro: aiutare i clienti ad affrontare in modo facile e semplice le proprie sfide di sicurezza”.