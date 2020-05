Cybersecurity, corsi di formazione gratuiti online da Fortinet

L’emergenza Covid-19 ha costretto molte aziende ad affrontare rapidi cambiamenti e nuovi rischi mentre passavano a modelli di lavoro remoto, con team IT sotto pressione per proteggere ambienti dinamici che richiedono ampie competenze di sicurezza: ecco perchè Fortinet, nella veste di società tecnologica di riferimento, rende disponibile gratuitamente l’intero catalogo online di corsi di formazione avanzati, in modo che qualsiasi professionista IT possa espandere le conoscenze e le competenze tempestive su richiesta, se necessario, per proteggere efficacemente le proprie organizzazioni.

Sono parole di John Maddison, EVP di prodotti e CMO di Fortinet, che spiegano la decisione della società di mettere a disposizione i corsi di formazione online autodidattici, precedentemente aperti gratuitamente solamente ai partner, anche a tutti coloro che desiderano ampliare le competenze tecniche in materia di sicurezza e un’ampia consapevolezza informatica a costo zero.

Fortinet quind aprirà gratuitamente l’intero catalogo online di autoformazione Network Security Expert.

Si tratta di 24 corsi avanzati di sicurezza che trattano argomenti che vanno da Secure SD-WAN alla sicurezza del cloud pubblico.

La maggior parte dei corsi proviene dal catalogo ufficiale Network Security Expert Institute, che in precedenza era disponibile gratuitamente per i partner Fortinet, ma ora sarà aperto a chiunque sia interessato.

I corsi saranno gratuiti fino al termine del 2020 per aiutare a soddisfare le esigenze in rapida evoluzione delle organizzazioni che assicurano forza lavoro altamente distribuita e remota.

I corsi offrono anche agli studenti e a chiunque cerchi di iniziare una carriera nella sicurezza informatica l’opportunità di apprendere nuove competenze o competenze.

Conoscendo le tecnologie Fortinet, come FortiGate, FortiNAC e FortiManager, i partecipanti alla formazione acquisiranno una serie di competenze per difendere qualsiasi rete dalle minacce.

Demo di laboratorio registrate saranno disponibili per la visualizzazione su richiesta e integrate con sessioni live regolarmente programmate con i trainer certificati Fortinet.

Durante queste sessioni dal vivo i trainer saranno disponibili per i laboratori dimostrativi e per condurre sessioni di domande e risposte.

Come parte del catalogo di formazione gratuito del programma, Fortinet offre corsi di base sulla consapevolezza informatica per chiunque attraverso i livelli NSE 1 e NSE 2. Inoltre, la formazione FortiGate Essentials è stata recentemente aggiunta come corso aggiuntivo per chiunque sia interessato a imparare come utilizzare le politiche del firewall, autenticazione utente, routing e SSL VPN.

La lista completa dei corsi di formazione Fortinet