Cybersecurity: come ridurre costi e complessità con la platformization

Una nuova ricerca globale condotta dall’IBM Institute for Business Value (IBV) e Palo Alto Networks ha rivelato che le aziende intervistate devono gestire in media 83 diverse soluzioni di sicurezza fornite da 29 vendor. Questo porta a un aumento della complessità operativa e della frammentazione, ostacolando la difesa efficace contro le minacce informatiche.

Il report evidenzia un dato chiave: 7 aziende su 10 che hanno adottato una piattaforma di sicurezza dichiarano che i loro investimenti in cybersecurity hanno generato benefici aziendali tangibili, migliorando l’efficienza operativa e incrementando le entrate.

Sicurezza informatica: un approccio disgregato costa tempo e denaro

Lo studio, intitolato “Capturing the cybersecurity dividend: How security platforms generate business value”, mette in luce un problema significativo: il 52% dei dirigenti ritiene che la frammentazione delle soluzioni di sicurezza limiti la capacità di affrontare le minacce informatiche.

Tuttavia, il 75% delle aziende che ha adottato un approccio platformizzato riconosce l’importanza di una migliore integrazione tra sicurezza, cloud ibrido, AI e altre tecnologie. Il trend di accumulare nuove soluzioni per fronteggiare minacce in evoluzione sta generando inefficienze, impattando negativamente sia sulle prestazioni aziendali che sulla redditività. Al contrario, una strategia di sicurezza unificata riduce i tempi di risposta e i costi, senza compromettere l’efficacia della protezione.

La complessità della cybersecurity è una realtà preoccupante

L’interconnessione digitale ha ampliato le superfici di attacco, creando nuove vulnerabilità. Le minacce informatiche stanno diventando sempre più sofisticate e difficili da contrastare, mentre l’intelligenza artificiale viene impiegata sia dai difensori che dagli aggressori, intensificando la corsa alle contromisure.

Secondo le stime dei dirigenti intervistati, la frammentazione e la complessità della sicurezza informatica costano alle aziende il 5% del loro fatturato annuo. Per un’azienda con 20 miliardi di dollari di ricavi, questa perdita ammonta a 1 miliardo di dollari. Se si sommano i costi degli incidenti, la perdita di produttività, i progetti di trasformazione digitale falliti e il danno reputazionale, l’impatto complessivo diventa ancora più rilevante.

Ridurre la complessità e massimizzare il valore

Mark Hughes, Global Managing Partner per Cybersecurity Services di IBM, sottolinea come le aziende si trovino a dover aggiornare continuamente le loro difese contro le nuove minacce, cercando al contempo di ridurre la complessità e ottimizzare i costi.

Karim Temsamani, President, Next Generation Security di Palo Alto Networks, evidenzia i vantaggi dell’adozione di un approccio platformizzato: “IBM e Palo Alto Networks condividono la visione di creare valore per i clienti attraverso la sicurezza integrata. Non si tratta solo di risolvere la frammentazione attuale, ma di costruire un futuro più sicuro ed efficiente.”

Dati chiave sulla sicurezza e la platformization

Ecco alcuni insight fondamentali emersi dalla ricerca:

52% dei dirigenti considera la complessità il principale ostacolo alle operazioni di cybersecurity.

80% ammette di essere sotto pressione per ridurre i costi della sicurezza, mentre il 41% ritiene che la frammentazione abbia aumentato i costi di approvvigionamento.

4 aziende su 5 che non utilizzano piattaforme integrate non riescono a gestire efficacemente il numero crescente di attacchi.

80% delle aziende che adottano la platformization dichiara di avere piena visibilità sulle vulnerabilità e sulle minacce.

Le aziende platformizzate riducono il tempo medio di identificazione (MTTI) e contenimento (MTTC) degli incidenti di 72 e 84 giorni, rispettivamente.

L’adozione della platformization accelera la trasformazione digitale

La ricerca dimostra che una sicurezza efficace richiede un approccio platformizzato. Integrare più strumenti in un’unica piattaforma non solo rafforza la sicurezza, ma migliora anche il ritorno sugli investimenti (ROI), fino a 4 volte rispetto a un approccio tradizionale.

L’intelligenza artificiale gioca un ruolo chiave: il 90% dei dirigenti prevede di scalare, ottimizzare o innovare con l’AI nei prossimi due anni. Un approccio basato su piattaforme integrate permette una gestione più efficace dei dati, trasformandoli in insight operativi e strategici.

IBM e Palo Alto Networks stanno collaborando per offrire alle aziende strumenti avanzati di sicurezza, AI e digital transformation, aiutandole a navigare con fiducia il loro percorso di innovazione.

Consigli per un’implementazione efficace della platformization

???? Scegliere i partner giusti: valutare criticamente le tecnologie e i fornitori di servizi, eliminando le soluzioni che non contribuiscono agli obiettivi di sicurezza.

???? Testare la resilienza aziendale: eseguire simulazioni di risposta agli incidenti per identificare dove una piattaforma unificata può apportare il massimo valore.

???? Prepararsi agli attacchi con training mirati: partecipare a esercitazioni di cybersecurity in centri specializzati, come il Cyber Range di IBM e Palo Alto Networks a Cambridge, per migliorare la reattività ai nuovi scenari di minaccia.

L’aumento della complessità della cybersecurity sta mettendo a dura prova le aziende, ma l’adozione di una strategia basata sulla platformization può rappresentare una svolta. Maggiore integrazione, riduzione dei costi e tempi di risposta più rapidi sono gli elementi chiave per affrontare le sfide della sicurezza digitale di oggi e di domani.