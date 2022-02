Cybersecurity cloud, le minacce sono il principale ostacolo per le imprese

Confluera, specialista di cybersecurity cloud e fornitore di una soluzione di detection and response cloud-native, ha condiviso i risultati del suo ultimo report.

La ricerca esplora il modo in cui i leader It rilevano, valutano e agiscono contro le minacce di cybersecurity nell’ambiente cloud moderno.

Lo studio 2022 Cloud Cybersecurity Survey Report dell’azienda mostra la prospettiva di 200 leader It statunitensi di organizzazioni di medie e grandi dimensioni. E rivela come essi stanno affrontando il sempre più complesso panorama della sicurezza It incentrata sul cloud.

La maggior parte delle organizzazioni – sottolinea in primo luogo Confluera – sta accelerando l’adozione del cloud.

Il 97% dei leader It intervistati affermano che la loro strategia include l’espansione delle implementazioni cloud.

La strategia include l’espansione in scala e, in molti casi, l’adozione di più piattaforme come Aws, Google Cloud e Azure. Questa strategia non è priva di sfide, tuttavia, mette in evidenza Confluera.

Circa il 63% dei professionisti It ha identificato le minacce alla cybersecurity progettate per colpire i servizi cloud come il principale ostacolo alla loro strategia cloud.

L’adozione del cloud e del multi-cloud ha aumentato notevolmente il carico di lavoro dei team It, che era già oneroso.

Dei 200 leader It intervistati, solo la metà circa degli intervistati ha dichiarato di avere personale adeguato per gestire la frequenza degli avvisi che ricevono.

I team It passano il 54% del loro tempo a indagare sugli avvisi di sicurezza, con oltre la metà di questi avvisi che si rivelano falsi o benigni.

Con il proliferare delle minacce all’interno del cloud, i leader It sono alla ricerca di soluzioni che li aiutino a separare rapidamente il segnale dal rumore in modo da poter agire tempestivamente sulle minacce reali.

Il report di Confluera evidenzia che più del 65% dei leader It ha detto che l’adozione del cloud IaaS (Aws, Azure, Google Cloud e così via) è stato il principale contributore all’aumento del loro carico di lavoro nel 2021.

Quando è stato chiesto quali fossero le sfide associate all’adozione di più piattaforme cloud, il 69% ha indicato il mantenere una copertura di cybersecurity coerente in tutte le infrastrutture cloud. Quasi il 50% ha indicato l’assicurare le risorse per gestire diverse infrastrutture cloud e quasi il 45% ha identificato la difficoltà di rilevare le minacce che progrediscono da un’infrastruttura cloud all’altra.

Tra gli altri risultati chiave dello studio di Confluera, l‘85% dei leader It ha dichiarato di aver sperimentato un aumento del carico di lavoro a causa del cambiamento del modello di lavoro, tra cui i remote worker.

Quasi il 70% dei leader It ha dichiarato che il cambiamento del modello di lavoro ha reso più difficile mantenere sicure le risorse aziendali.

Quasi il 59% di tutte le indagini di allerta si rivelano falsi allarmi o attività benigne.

E il 90% dei leader It ha dichiarato di creare storyboard delle minacce, ma quasi il 60% si affida a servizi di terze parti per creare storyboard dopo l’incidente.

Non tutti i risultati del rapporto sono negativi, tuttavia, ha sottolineato Confluera.

Ad esempio, l’84% dei leader It si è dichiarato ottimista sulla propria preparazione alla cybersecurity per il 2022.

La maggior parte degli intervistati indica inoltre la disponibilità di nuovi strumenti di cybersecurity come motivo della prospettiva positiva.

Il 59% afferma che una soluzione di rilevamento e risposta per il cloud (Cloud Detection & Response) è l’innovazione di cui sono più entusiasti per l’implementazione futura.