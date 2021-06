Cybersecurity, Acronis apre una sede e un centro di ricerca in Israele

Acronis apre nuovi uffici di Herzliya, in Israele, dove l’azienda prevede di investire circa 80 milioni di dollari nei prossimi cinque anni. Nella nuova sede verranno svolte attività di ricerca e sviluppo in ambito di Cybersecurity, di coinvolgimento dei partner Acronis con supporto commerciale, tecnico e formativo e di acquisizione di nuovi partner per i servizi cloud. L’apertura della sede amplia anche la rete globale dei centri operativi Acronis per la cyber protection (CPOC).

L’annuncio arriva a poche settimane dal round di investimenti da 250 milioni di dollari che ha portato la valutazione di Acronis a superare i 2,5 miliardi di dollari. Parte di questi finanziamenti verranno convogliati nella sede di Herzliya e destinati a sostenere i partner della regione e all’assunzione di nuovi addetti: oltre 100 tra ingegneri, scienziati e professionisti della cybersecurity altamente specializzati.

Gli investimenti si concentreranno anche sull’incremento del numero di aggregatori, distributori e Service Provider di servizi cloud dell’area, nella quale l’azienda è presente dal 2008.

L’annuncio della nuova sede è l’ultima in ordine di arrivo di una serie di novità legate all’espansione di Acronis nella regione, tra cui l’acquisto dell’azienda di cybersecurity israeliana CyberLynx Security alla fine dello scorso anno e l’apertura di un nuovo data center ad aprile.

Alla guida dell’ufficio di Herzliya è stato designato Gili Moller, amministratore delegato con oltre 15 anni di esperienza in R&S e gestione prodotto in società tecnologiche del paese, per il quale Acronis punta a definire lo standard della moderna cyber protection, in cui cybersecurity e protezione dei dati si fondono in un’unica soluzione: “questa rivoluzione avrà come fulcro il team israeliano, che fornirà a partner e clienti un prodotto esclusivo capace di garantire ogni fase della protezione: prevenzione, rilevamento, reazione, ripristino e indagine forense“.

Qui è disponibile un elenco delle posizioni vacanti presso la nuova sede in Israele.