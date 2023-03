CyberArk rafforza la gestione delle password degli utenti enterprise

CyberArk, specialista globale dell’Identity Security, ha perfezionato ulteriormente Workforce Password Management, la soluzione di gestione delle password aziendali basata su cloud che consente alle organizzazioni di acquisire, archiviare e gestire in modo sicuro applicazioni e altri secret basati su password. Le nuove funzionalità offrono agli amministratori maggiore flessibilità e controllo per ridurre i rischi e migliorare la sicurezza delle applicazioni web.

A differenza dei password manager personali, spiega CyberArk, Workforce Password Management è progettato per ambienti enterprise e fornisce i livelli di privacy, disponibilità e sicurezza richiesti dalle organizzazioni, compreso il supporto dei moderni controlli di autenticazione senza password e delle directory aziendali.

Le nuove funzionalità includono:

Controlli di accesso applicativo basati su username – Gli amministratori possono ora impedire agli utenti di aggiungere account sensibili e privilegiati come *root*, *admin* e *dba* al vault di Workforce Password Management. In questo modo, hanno maggiore controllo sulle tipologie di credenziali archiviate dagli utenti e possono ridurre il rischio di aggiunta, accesso e condivisione di account altamente privilegiati.

– Gli amministratori possono ora impedire agli utenti di aggiungere account sensibili e privilegiati come *root*, *admin* e *dba* al vault di Workforce Password Management. In questo modo, hanno maggiore controllo sulle tipologie di credenziali archiviate dagli utenti e possono ridurre il rischio di aggiunta, accesso e condivisione di account altamente privilegiati. Supporto per applicazioni web abilitate da CAPTCHA – I nuovi miglioramenti consentono agli utenti di accedere senza problemi ai siti web che richiedono CAPTCHA per il login e risolvere eventuali problemi durante il processo.

– I nuovi miglioramenti consentono agli utenti di accedere senza problemi ai siti web che richiedono CAPTCHA per il login e risolvere eventuali problemi durante il processo. Reportistica avanzata per le applicazioni aggiunte dall’utente – I report disponibili forniscono informazioni dettagliate su tutte le applicazioni aggiunte, consentendo agli amministratori di Workforce Password Management di eseguire verifiche periodiche e applicare le linee guida di sicurezza IT definite.

Workforce Password Management può essere utilizzato insieme a CyberArk Secure Web Sessions per rafforzare ulteriormente l’accesso ad applicazioni sensibili. L’ultima versione di Secure Web Sessions presenta un nuovo livello di protezione aggiuntivo – Session Control – che consente agli amministratori di definire regole di notifica ed esecuzione per specifici campi di testo all’interno delle applicazioni aziendali a cui si accede con le credenziali archiviate in Workforce Password Management. Ad esempio, è possibile creare una regola per impedire agli utenti di eseguire trasferimenti di fondi oltre una soglia predefinita in un’applicazione bancaria aziendale e notificarne il tentativo al team di sicurezza IT.

“Tipicamente, i password manager tradizionali sono privi dei controlli e delle funzionalità di cui le aziende hanno bisogno per proteggere le credenziali degli utenti, costantemente nel mirino degli attaccanti. La gestione delle password deve essere dinamica per restare al passo con l’innovazione dei cybercriminali.

Investiamo continuamente in nuove funzionalità per Workforce Password Management, al fine di offrire maggiore usabilità, sicurezza e controllo a tutte le risorse di un’organizzazione, dagli sviluppatori, agli utenti business, agli amministratori IT”, ha dichiarato Gil Rapaport, general manager di Access Management in CyberArk.

CyberArk applica controlli intelligenti dei privilegi a tutte le identità, umane e macchina, con rilevamento e prevenzione continui delle minacce lungo l’intero ciclo di vita dell’identità. Con CyberArk Identity Security Platform, le organizzazioni possono abilitare Zero Trust e il minimo privilegio con una visibilità completa, garantendo che ogni identità possa accedere in modo sicuro a qualsiasi risorsa, ovunque sia collocata e da ogni luogo.

Questi miglioramenti fanno parte della release 23.3. CyberArk Workforce Password Management è disponibile come soluzione indipendente o all’interno di CyberArk Identity Security Platform. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito di CyberArk.