Cubasis 3.7 e Iconica Sketch, per la produzione musicale su iPhone e iPad

Steinberg – lo specialista di soluzioni software e hardware per la produzione musicale – ha annunciato la disponibilità di Cubasis 3.7, l’ultimo aggiornamento della popolare app Cubasis 3, insieme a Iconica Sketch per iPhone e iPad, la prima versione basata su app del suo rinomato strumento per orchestra.

Cubasis 3.7 aggiunge un supporto migliorato per il tempo, oltre a nuovi suoni, mentre Iconica Sketch per iPhone e iPad è un’intera orchestra di 34 strumenti con articolazioni multiple.

L’ultima versione di Cubasis 3 consente agli utenti di catturare idee e trasformarle in brani dal suono emozionante, grazie al fatto che si può creare musica in 3/4, 7/8, 15/16 o in qualsiasi altro tempo, anche se complesso o insolito. È possibile inserire più cambi di tempo e di time signature in pochi semplici passaggi.

In Cubasis 3.7, l’acquisto in-app FM Classics aggiunge l’aggiornamento gratuito DX7 voice ROM 101∼106. Questo include 384 patch per tastiere, sintetizzatori, percussioni pizzicate/intonate, strumenti a fiato, sustain ed effetti sonori, consentendo agli utenti di portare con sé ancora più suoni classici degli anni ’80 di Yamaha DX7 e TX81Z.

Iconica Sketch per iPhone e iPad è un’app tutta nuova per iOS e iPadOS, che può essere utilizzata con tutte le DAW mobili compatibili con Audio Unit. Dotata di un’orchestra con 34 strumenti diversi e 140 articolazioni, è molto semplice da usare. Il suo sistema Adaptive True Legato si adatta in modo intelligente alla velocità di esecuzione, garantendo una performance altamente espressiva e autentica, consentendo anche agli orchestratori più inesperti di creare capolavori con una qualità audio sorprendente.

Gli utenti che possiedono sia Cubasis che Iconica Sketch beneficiano di una versione aggiuntiva gratuita del plug-in dello strumento, per una migliore integrazione e il massimo delle prestazioni. Per gli utenti Android, Iconica Sketch è disponibile come acquisto in-app nella versione Android di Cubasis.

“Siamo entusiasti di chiudere il 2024 in bellezza con alcuni importanti traguardi. Abbiamo soddisfatto una richiesta di lunga data degli utenti introducendo in Cubasis 3.7 il supporto della traccia per il tempo e la signature. Inoltre, per celebrare il 50° anniversario dei sintetizzatori Yamaha, il nostro IAP FM Classics offre ora oltre 380 suoni iconici del DX7 degli anni ’80”, commenta il Marketing Manager di Steinberg Lars Slowak.

“Non finisce qui: i nostri team HALion e Cubasis hanno collaborato per portare l’apice degli strumenti virtuali nella creazione musicale mobile con il nostro primo strumento standalone, Iconica Sketch per iPhone, iPad e ogni DAW compatibile con AU. Anche gli utenti Android possono ottenere Iconica Sketch tramite Cubasis IAP. Questa versione offre la potenza di un’orchestra completa direttamente sulla punta delle dita, combinando una qualità audio di prim’ordine con una facilità d’uso senza pari”.

Cubasis 3.7 è disponibile su App Store al prezzo di 59,99 euro o 49,99 dollari US. Su Google Play Store, Cubasis 3.7 è disponibile a 29,99 euro o 29,99 dollari. I prezzi possono variare a seconda della regione. Questo aggiornamento è gratuito per i clienti di Cubasis 3.

Come offerta introduttiva, Cubasis è disponibile dal 17 dicembre 2024 fino al 7 gennaio 2025, con uno sconto del 40%, e i suoi acquisti in-app in offerta fino al 50%.

L’app Iconica Sketch per iPhone e iPad è disponibile al prezzo di lancio di 19,99 euro o 19,99 dollari US fino al 7 gennaio 2025, dopodiché sarà disponibile al prezzo normale di 26,99 euro o 26,99 dollari US attraverso l’App Store. È disponibile anche tramite l’acquisto in-app di Cubasis per Android.