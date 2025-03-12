CrowdStrike potenzia l’Accelerate Partner Program con nuovi incentivi e flessibilità

CrowdStrike ha annunciato un’importante espansione del suo Accelerate partner program, che segna per i partner il prossimo passo per il go-to-market nella cybersecurity. CrowdStrike sta potenziando il suo ecosistema di partner con incentivi, strumenti, formazione e risorse messe a disposizione per massimizzare la redditività e fornire risultati di alto livello ai rispettivi clienti, consolidando la cybersecurity sulla piattaforma CrowdStrike Falcon®.

Il programma globale per i partner di CrowdStrike, chiamato Accelerate partner program, riunisce l’ecosistema dei partner di cybersecurity: fornitori di servizi, distributori, rivenditori, ISV, MSSP, MSP e altri ancora, per fornire i prodotti e i servizi di cui i loro clienti hanno bisogno per superare le sfide legate a gestione costi, semplificazione della sicurezza e arresto delle violazioni. Il programma ampliato offre ai partner maggiori opportunità di guadagno, sconti esclusivi, riduzione del costo, crediti formativi e modelli di prezzo fluidi e prevedibili.

In un panorama come quello della cybersecurity, connotato da una crescente complessità del go-to-market, i partner spesso faticano a mantenere costante il coinvolgimento e a distinguersi. CrowdStrike sta affrontando questa sfida con un programma moderno e scalabile che consente ai partner di massimizzare il valore, mantenere forti margini e superare la concorrenza. Un elemento chiave di questa trasformazione è Falcon Flex, che fornisce licenze adattabili per l’intero portafoglio di moduli della piattaforma Falcon, consentendo ai partner di fornire un valore maggiore ai clienti offrendo la flessibilità di utilizzare ciò che serve, quando serve.

CrowdStrike riconosce anche i contributi condivisi dai partner attraverso iniziative come CrowdStrike Volume Incentive Rebates (VIR) e CrowdCard, promuovendo la collaborazione attraverso “deal sourcing / deal origination” (“ricerca delle opportunità dell’operazione), referral, livelli di influenza e contributo portato in termini di servizi, per tracciare un chiaro percorso verso il successo, per i clienti comuni.

“La cybersicurezza in un contesto di domanda accelerata dall’intelligenza artificiale è un’esigenza ad alto rischio e mission-critical: i partner che abbracciano la collaborazione e l’innovazione si riveleranno vincenti”, ha dichiarato Daniel Bernard, Chief Business Officer di CrowdStrike. “Abbiamo ampliato questi programmi per accelerare il successo del nostro ecosistema, consentendo ai partner di muoversi più velocemente, di ottenere un coinvolgimento più profondo e di massimizzare il valore dei clienti con la piattaforma Falcon. I nostri partner sono in prima linea per fermare le violazioni, e noi stiamo dando loro gli strumenti per vincere in un mercato che richiede innovazione incessante ed esecuzione impeccabile”.

Il nuovo programma Accelerate introduce quattro percorsi per i partner, ognuno dei quali progettato per favorire il successo attraverso incentivi chiari, maggiore automazione e vantaggi esclusivi:

Reseller Partner Program – Semplifica l’engagement attraverso livelli di valutazione chiari, incentivi basati sui ricavi e prezzi semplificati.

MSP Partner Program – Consente ai managed security provider di usufruire di automazione, vantaggi VIR e modelli migliorati di fornitura dei servizi.

Distribution Program – Standardizza il go-to-market su due livelli e sblocca nuovi sconti per la crescita.

Technology Ecosystem Program – Formalizza la capacità dei partner integratori di reperire, segnalare e influenzare le offerte, sbloccando le opportunità di guadagno

Citazioni dei partner sostenitori di Crowdstrike

“In qualità di partner di lunga data di CrowdStrike, ho visto il loro programma evolversi da un modello reseller a un ecosistema dinamico che migliora la nostra capacità di fornire valore qualunque sia la strategia “route-to-market”, ha dichiarato Noel Allnutt, CEO di Sekuro. “Questa evoluzione ha rafforzato la nostra partnership e la nostra posizione di consulente di fiducia per la cybersecurity, consentendoci di soddisfare meglio le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti”.

“Il nuovo programma per i partner distributori di CrowdStrike rappresenta una trasformazione per Westcon e per il nostro ecosistema di partner”, ha dichiarato David Grant, CEO di Westcon-Comstor. “La sua innovativa struttura dei prezzi supporta la redditività in tutti i canali, con sconti automatici e parità di prezzo tra rivenditori indiretti e diretti. Questo approccio strategico non solo protegge i nostri margini, ma favorisce anche una reale scalabilità sia per Westcon che per CrowdStrike”.

“L’impegno di Zscaler verso una vera e propria ‘ossessione sul cliente’ guida tutto ciò che facciamo, compreso il modo in cui ci impegniamo con i nostri partner. La nuova politica di influenza di CrowdStrike è un forte esempio di ciò che è possibile fare quando diamo la priorità alla collaborazione per offrire zero trust ovunque”, ha dichiarato Anthony Torsiello, SVP Worldwide Partners & Alliances di Zscaler. “Riconoscendo i partner in ogni fase, dall’approvvigionamento alla consegna, hanno ridefinito i modelli tradizionali di ecosistema, rafforzando l’enfasi del settore sui migliori risultati per i clienti. Noi di Zscaler siamo orgogliosi di lavorare al fianco di partner che condividono la nostra passione per l’innovazione e l’offerta di esperienze sicure e senza soluzione di continuità per i nostri clienti”.