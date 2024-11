CrowdStrike lancia i servizi AI Red Team per proteggere i sistemi AI dalle minacce emergenti

CrowdStrike ha lanciato, durante l’evento Fal.Con Europe, i CrowdStrike AI Red Team Services, rafforzando la propria leadership nella protezione delle infrastrutture, dei sistemi e dei modelli che guidano la rivoluzione dell’IA. Sfruttando l’intelligence sulle minacce di livello mondiale di CrowdStrike e l’esperienza d’élite nelle tattiche avversarie del mondo reale, questi servizi specializzati identificano proattivamente e aiutano a mitigare le vulnerabilità nei sistemi di IA, compresi i Large Language Models (LLM), in modo che le organizzazioni possano guidare l’innovazione dell’IA in tutta sicurezza.

Con la rapida adozione dell’IA da parte delle organizzazioni, nuove minacce come la manomissione dei modelli, l’alterazione dei dati, l’esposizione di dati sensibili e altro ancora, prendono sempre più di mira le applicazioni di IA e i loro dati sottostanti. La compromissione dei sistemi di IA, compresi gli LLM, può comportare una compromissione della riservatezza, una riduzione dell’efficacia dei modelli e una maggiore suscettibilità alla manipolazione avversaria. Annunciati in occasione di Fal.Con Europe, la prima conferenza per gli utenti di CrowdStrike in Europa, i CrowdStrike AI Red Team Services forniscono alle organizzazioni valutazioni di sicurezza complete per i sistemi di IA, compresi gli LLM e le loro integrazioni, per identificare le vulnerabilità e le configurazioni errate che potrebbero portare a compromissioni dei dati, all’esecuzione di codice non autorizzato o alla manipolazione delle applicazioni. Grazie a esercizi avanzati di red team, penetration test e valutazioni mirate, combinati con le innovazioni della piattaforma Falcon come Falcon Cloud Security AI-SPM e Falcon Data Protection, CrowdStrike rimane all’avanguardia nella sicurezza in ambito di intelligenza artificiale.

CrowdStrike AI Red Team Services: le caratteristiche principali

Difesa proattiva dell’intelligenza artificiale: identifica le vulnerabilità nei sistemi di intelligenza artificiale, in linea con le tecniche di attacco standard del settore OWASP Top 10 LLM, prima che gli avversari possano sfruttarle, migliorando la protezione contro le minacce emergenti.

Emulazioni avversarie del mondo reale: fornisce scenari di attacco personalizzati specifici per ogni applicazione di intelligenza artificiale, garantendo che i sistemi siano testati contro le minacce più rilevanti.

Convalida completa della sicurezza: fornisce informazioni utili per rafforzare la resilienza delle integrazioni di IA in un panorama di minacce in continua evoluzione.

“L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando tutti i settori, ma sta anche aprendo nuove porte ai cyberattacchi”, ha dichiarato Tom Etheridge, Chief Global Services Officer di CrowdStrike. “CrowdStrike è all’avanguardia nella protezione delle organizzazioni che abbracciano le tecnologie emergenti e promuovono l’innovazione. I nostri nuovi servizi AI Red Team identificano e aiutano a neutralizzare potenziali vettori di attacco prima che gli avversari possano colpire, assicurando che i sistemi AI rimangano sicuri e resistenti contro attacchi sofisticati”.