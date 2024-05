CrowdStrike e TCS: partnership per potenziare i servizi di sicurezza XMDR con AI

CrowdStrike e Tata Consultancy Services hanno annunciato una partnership strategica mirata a potenziare i servizi di Detection and Response estesa (XMDR) di TCS con la piattaforma AI-native CrowdStrike Falcon XDR.

Grazie a questa partnership, TCS renderà disponibile la protezione unificata tipica della piattaforma Falcon che comprende la sicurezza del cloud e i next-gen SIEM, offrendo una trasformazione dei SOC basata sull’intelligenza artificiale, per bloccare le compromissioni.

Poiché la velocità e il livello di sofisticazione degli attuali cyberattacchi continuano a aumentare, le organizzazioni hanno bisogno di una protezione basata su risultati certi e focalizzata sull’arrestare le violazioni. Con un tasso di crescita delle intrusioni nel cloud del + 75% registrato nell’ultimo anno, tempi di evasione ormai misurati in minuti e il crescente divario di competenze in materia di cybersecurity, le soluzioni di sicurezza gestite fungono da moltiplicatore di forze di cui i clienti hanno oggi bisogno oggi per proteggere le risorse critiche e guidare in modo sicuro le iniziative di trasformazione digitale. Una potente unione delle forze tra il team mondiale di esperti di TCS, la piattaforma Falcon® Cloud Security, attiva ovunque, e Falcon® Next-Gen SIEM di CrowdStrike, può fornire ai clienti la protezione necessaria per fermare le compromissioni.

“Da oltre 20 anni TCS collabora con le imprese di tutto il mondo per proteggere i loro business. Con l’evolversi della superficie di attacco, le imprese devono proteggere il proprio digital core contando su una solida infrastruttura di sicurezza informatica, per crescere e innovare”, ha dichiarato Ganesa Subramanian Vaikuntam, Vice President and Global Head, Cybersecurity Business Group, TCS. “La partnership con CrowdStrike rafforza le nostre capacità di offrire una difesa informatica più forte ai nostri clienti e di proteggerli dalle moderne e sofisticate minacce informatiche”.

“La piattaforma Falcon ha fissato lo standard globale, diventando la piattaforma di cybersecurity con IA prescelta per le aziende e per i loro partner di fiducia. Questa partnership avvicina CrowdStrike ai clienti, consentendo all’ampia presenza globale di TCS di modernizzare, innovare e standardizzare con la piattaforma Falcon”, ha dichiarato Daniel Bernard, Chief Business Officer di CrowdStrike. “Fermare le compromissioni, consolidare i prodotti e ridurre i costi – La collaborazione tra CrowdStrike e TCS esemplifica il nostro approccio partner-first al successo della piattaforma, che ci vede offrire ai clienti i migliori risultati attraverso il supporto dei loro partner di fiducia, per progettare, implementare e gestire i loro programmi di cybersecurity”