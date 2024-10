CrowdStrike e Fortinet insieme, per una sicurezza e protezione dagli endpoint ai firewall

CrowdStrike ha annunciato una partnership strategica con Fortinet per unificare la protezione endpoint e firewall leader di settore. Integrando la sicurezza AI-native degli endpoint fornita dalla piattaforma di cybersecurity CrowdStrike Falcon e i firewall di nuova generazione FortiGate (NGFW) di Fortinet, i clienti e i partner ottengono la flessibilità, la visibilità e la sicurezza di reti, applicazioni ed endpoint per bloccare le compromissioni.

La velocità e il livello di sofisticatezza delle minacce moderne richiedono un approccio multilivello alla sicurezza, in grado di integrare tecnologie all’avanguardia per mitigare il rischio su una superficie di attacco in espansione. Con gli strumenti tradizionali, i team di sicurezza devono spesso affrontare problemi quali la visibilità limitata e i ritardi nel rilevamento e nella risposta. La partnership tra CrowdStrike e Fortinet fornisce una ricca telemetria su endpoint e network, consentendo una protezione e una risposta rapida e accurata alle minacce basate sull’AI e semplificando al contempo le operazioni di sicurezza con una visione unica e unificata.

La piattaforma Falcon – sottolinea l’azienda – ha rivoluzionato la cybersecurity grazie a un approccio AI-native e basato sull’intelligence degli avversari. La sostituzione dell’antivirus e di una serie di altri prodotti legacy ha portato il mercato a adottare la piattaforma Falcon come standard di settore per la sicurezza degli endpoint, tra gli altri moduli. Testata in diverse valutazioni di terze parti, la piattaforma Falcon offre un’efficacia di protezione all’avanguardia, scalabilità enterprise e facilità di implementazione.

I FortiGate NGFW di Fortinet sono disponibili in diverse configurazioni, tra cui hardware, software e as-a-Service. L'hardware di Fortinet utilizza ASIC proprietari appositamente costruiti, con prestazioni del firewall mediamente 17 volte più veloci e un'efficienza energetica fino al 90% superiore rispetto alla concorrenza. L'integrazione dei FortiGuard AI-powered Security Services di Fortinet offre alle organizzazioni le più elevate prestazioni di protezione dalle minacce oggi disponibili sul mercato, dichiara l'azienda.

L’integrazione bidirezionale di CrowdStrike e Fortinet ottimizza la sicurezza della rete e degli endpoint, semplifica le operazioni e accelera il rilevamento e la risposta alle minacce elusive nell’intero ambiente aziendale. I clienti e i partner ottengono insight contestualizzati sul traffico di rete, sull’attività degli utenti e sulla postura dei dispositivi, rafforzando ulteriormente la loro capacità di mitigare i rischi per la sicurezza con una protezione e risposte coerenti e in tempo reale contro le minacce più recenti e sofisticate.

CrowdStrike e Fortinet si impegnano congiuntamente a sostenere un ecosistema di cybersecurity ampio, adattabile e aperto, fornendo a clienti e partner la flessibilità necessaria per costruire la migliore strategia di sicurezza su misura.

“La collaborazione tra due delle aziende leader nel settore della cybersecurity, ciascuna con un ecosistema di canale mondiale, crea una combinazione potente che porta vantaggi a tutti i soggetti coinvolti”, ha dichiarato Jay McBain, chief analyst di Canalys. “La partnership tra CrowdStrike e Fortinet è una vittoria per i clienti, che ottengono l’accesso a una rete multilivello e alla sicurezza degli endpoint, e una vittoria per i partner, che ora hanno ancora più opportunità di fornire valore e guidare la crescita”.

All’inizio di quest’anno, CrowdStrike è stata nominata Leader nel Magic Quadrant 2024 di Gartner per le piattaforme di protezione degli endpoint (EPP) per la quinta volta consecutiva. Per la seconda volta consecutiva, CrowdStrike si è posizionata all’estrema destra del quadrante dedicato alla completezza della visione e al più alto livello per la capacità di esecuzione tra tutti i fornitori valutati. L’azienda è stata inoltre recentemente riconosciuta come Customers’ Choice nella classifica Gartner Peer Insights Voice of the Customer 2024 per le piattaforme di protezione degli endpoint.

Fortinet è impegnata nell’innovazione dei firewall leader del settore, è stata riconosciuta 15 volte nel Magic Quadrant di Gartner per i firewall di rete ed è stata nominata Gartner Peer Insights Customers’ Choice per i firewall di rete per cinque volte consecutive. CrowdStrike e Fortinet ritengono che questo riconoscimento del settore dimostri l’impegno comune nel fornire innovazioni avanzate per la sicurezza dei dispositivi e delle reti.

“Presidio è impegnata a proteggere i clienti globali con le soluzioni di cybersecurity più avanzate al mondo”, ha dichiarato Justin Tibbs, vice president, cybersecurity di Presidio. “Oggi questo significa tecnologie all’avanguardia che si integrano perfettamente tra loro, potenziando reciprocamente le rispettive capacità e rafforzando notevolmente l’offerta dei fornitori di servizi di sicurezza. CrowdStrike e Fortinet sono leader riconosciuti nei rispettivi settori e siamo entusiasti di offrire questa potente combinazione di protezione degli endpoint AI-native e firewall di nuova generazione”.

“Una strategia decisiva e un’esecuzione efficace da parte dei leader del settore per promuovere l’innovazione offrono ai clienti benefici e risultati migliori in termini di sicurezza”, ha dichiarato Daniel Bernard, Chief Business Officer di CrowdStrike. “CrowdStrike ha introdotto una piattaforma AI-native per rivoluzionare la sicurezza degli endpoint, mentre Fortinet definisce la protezione firewall di nuova generazione e la sicurezza di rete focalizzandosi su prestazioni ed efficacia. I clienti traggono vantaggio dall’utilizzo congiunto delle nostre soluzioni, i partner dall’offrire sul mercato le nostre tecnologie insieme e questa partnership favorisce in modo simbiotico le strategie di espansione di entrambe le aziende. Non vediamo l’ora di collaborare con Fortinet”.

“Per quasi 25 anni Fortinet ha definito lo standard per la convergenza tra networking e sicurezza”, ha dichiarato John Maddison, CMO ed EVP of products di Fortinet. “Rafforzando la nostra partnership con CrowdStrike, ci auguriamo di continuare a collaborare e innovare per offrire ai clienti una soluzione congiunta che trovi ampio riscontro su larga scala in tutti i segmenti di mercato a livello mondiale, dalla Fortune 500 fino alle PMI, attraverso reti, applicazioni ed endpoint”.