CrowdStrike e EY partner per sicurezza del cloud e servizi di observability

CrowdStrike, società specializzata nella protezione degli endpoint, dei workload in cloud, dell’identità e dei dati, e Ernst & Young (EY), organizzazione specializzata in servizi di consulenza sui rischi informatici, hanno annunciato l’espansione della loro collaborazione per fornire Cloud Security e servizi di Observability a livello mondiale, alimentati dalla piattaforma CrowdStrike Falcon.

Questa collaborazione – sottolineano le due aziende – espande i servizi esistenti precedentemente annunciati, tra cui: Ransomware Readiness & Resilience; Incident Response (IR), Recovery & Remediation; Identity Assessment; funzionaità Zero Trust.

“La CrowdStrike-EY Alliance combina le soluzioni di sicurezza del cloud e observability leader di settore di CrowdStrike con la capacità di consulenza e i servizi di trasformazione di EY. L’espansione della nostra alleanza fornisce ora ai clienti di entrambe le aziende maggiore sicurezza dei loro workload in cloud con CrowdStrike Cloud Security, oltre a fare ingestion dei log ed eventi su scala enterprise con CrowdStrike Falcon LogScale, fornendo visibilità in tempo reale per una migliore comprensione e valutazione delle problematiche nei loro ambienti infrastrutturali”, ha dichiarato Michael Rogers, vice president of global alliances di CrowdStrike.

“La sicurezza del cloud e l’observability continuano ad essere due tra le principali priorità per i nostri clienti. L’espansione della collaborazione con CrowdStrike è fondamentale per aiutare le aziende ad affrontare le minacce nuove ed emergenti. Grazie a questa espansione, EY implementerà CrowdStrike Cloud Security e CrowdStrike Falcon LogScale per supportare i clienti a rendere più sicuri i loro workload in cloud e a rendere operativi i dati generati per una maggiore visibilità”, ha dichiarato Dave Burg, EY Americas Cybersecurity Leader.

L’offerta di servizi di EY Cloud Security sfrutta la CrowdStrike Cloud Security, una soluzione CNAPP con protezione agent-based e agentless, con i professionisti della cybersecurity di EY per accelerare il percorso dei clienti attraverso l’allineamento e l’implementazione di controlli appropriati come parte del modello di responsabilità condivisa.

Questo garantisce ai team DevOps e analisi runtime di:

Migrare al cloud in sicurezza: costruire un percorso sicuro e conforme valutando, architettando, implementando e ottimizzando i principali controlli di sicurezza del cloud, sia ibridi che multi-cloud.

costruire un percorso sicuro e conforme valutando, architettando, implementando e ottimizzando i principali controlli di sicurezza del cloud, sia ibridi che multi-cloud. Proteggere i principali workload aziendali : ridurre le spese generali, gli ostacoli e la complessità associate alla protezione dei workload in cloud, dei container e degli ambienti serverless, e trasformare i lunghi processi di rischio e di revisione in processi automatizzati e continui.

: ridurre le spese generali, gli ostacoli e la complessità associate alla protezione dei workload in cloud, dei e degli ambienti serverless, e trasformare i lunghi processi di rischio e di revisione in processi automatizzati e continui. Shift-left sicuro: automatizzare lo sviluppo sicuro di applicazioni cloud-native, offrendo protezione e conformità full-stack per container, Kubernetes e host durante tutto il ciclo di vita dei container.

Per quanto riguarda l’observability, l’offerta di servizi EY NextGen SOC utilizza CrowdStrike Falcon LogScale, una moderna soluzione di gestione dei log, con le pratiche di trasformazione (SOC) di EY per aiutare i clienti – come Mondelēz International – a trasformare e ottimizzare le loro operazioni di gestione del rischio informatico valutando, progettando, costruendo, migliorando, gestendo e automatizzando le loro operazioni di sicurezza e le capacità di difesa informatica.

Questo consente agli esperti in DevOps, SecOps e IT Ops di:

Ridurre il Mean Time to Detection (MTTD): valutare tutti i casi d’uso della sicurezza con i servizi di trasformazione SOC di EY e ottimizzarli con Falcon LogScale, che fornisce streaming, ricerca e notifiche.

valutare tutti i casi d’uso della sicurezza con i servizi di trasformazione SOC di EY e ottimizzarli con Falcon LogScale, che fornisce streaming, ricerca e notifiche. Ridurre la complessità e aumentare la visibilità: minore dispendio di tempo nella gestione e manutenzione di diversi ambienti e maggiore disponibilità nella valutazione degli incidenti con Falcon LogScale, che centralizza tutti i log in un’unica interfaccia, riducendo così anche i tempi di analisi dei dati. EY può guidare i clienti a massimizzare l’impegno delle loro risorse più importanti, le persone.

minore dispendio di tempo nella gestione e manutenzione di diversi ambienti e maggiore disponibilità nella valutazione degli incidenti con Falcon LogScale, che centralizza tutti i log in un’unica interfaccia, riducendo così anche i tempi di analisi dei dati. EY può guidare i clienti a massimizzare l’impegno delle loro risorse più importanti, le persone. Ridurre il Total Cost of Ownership (TCO): eliminare le limitazioni presenti nelle tradizionali soluzioni di logging sfruttando l’architettura index-free di Falcon LogScale, che garantisce un’ingestione dei dati senza soluzione di continuità, costi infrastrutturali ridotti e costi operativi inferiori. EY può aiutare i clienti a ridurre il loro TCO e a ottenere informazioni aziendali rilevanti, assistendoli nell’identificazione e nella definizione delle priorità degli investimenti di capitale e operativi.

“EY e CrowdStrike Falcon LogScale hanno dato vita ad una soluzione di gestione dei log globale e multi-funzione per i nostri crescenti requisiti IT, di sicurezza e compliance”, ha dichiarato Kostas Georgakopoulos, CTO & CISO di Mondelēz International.

I servizi di cloud security e osservabilità sono generalmente disponibili per i clienti, hanno annunciato le due aziende.

