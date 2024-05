CrowdStrike e AWS partner per la sicurezza del cloud e l’innovazione con l’AI

Amazon Web Services (AWS), una società di Amazon.com, e CrowdStrike, società globale specializzata nella sicurezza informatica, hanno annunciato una partnership strategica estesa per accelerare il consolidamento della cybersecurity e la trasformazione del cloud.

Nell’ambito della partnership, Amazon ha unificato la propria protezione cyber sulla piattaforma Falcon di CrowdStrike, proteggendo l’azienda dal codice al cloud e da dispositivo ai dati. Amazon sta sostituendo una serie di prodotti chiave in cloud con Falcon Cloud Security, sta utilizzando Falcon Next-Gen SIEM per proteggere il big data logging e sta implementando Identity Threat Detection and Response per prevenire gli attacchi basati sull’identità.

Inoltre, CrowdStrike sta espandendo l’uso dei servizi AWS, tra cui Amazon Bedrock e AWS SageMaker, per promuovere l’innovazione del settore nella sicurezza del cloud, nella trasformazione del SIEM e nei nuovi casi d’uso dell’intelligenza artificiale per la cybersecurity. CrowdStrike e AWS continuano a unire le migliori tecnologie per aiutare i clienti a costruire e proteggere le aziende nel cloud.

“CrowdStrike ha aperto la strada alla cybersecurity cloud-native sfruttando i servizi AWS. Le aziende leader a livello mondiale costruiscono le loro attività cloud su AWS e le proteggono con CrowdStrike“, ha dichiarato George Kurtz, CEO e co-fondatore di CrowdStrike. “AWS è un partner e un cliente straordinario da molti anni. Continuiamo a far crescere il nostro rapporto e il nostro utilizzo delle tecnologie AWS, oltre a lavorare insieme per aiutare i clienti a proteggere i loro ambienti cloud con la piattaforma CrowdStrike Falcon”.

“CrowdStrike e AWS hanno una profonda storia di collaborazione mirata a proteggere le aziende più innovative del mondo”, ha dichiarato CJ Moses, Chief Information Security Officer e Vice President of Security Engineering di Amazon. “Amazon utilizza CrowdStrike per fornire visibilità, rilevamento e risposta in tutte le nostre attività finalizzate a proteggere il cloud, l’infrastruttura e i servizi per i nostri clienti. Questo fa parte della nostra missione condivisa di aiutare tutte le organizzazioni a costruire, gestire e proteggere il proprio business”.

CrowdStrike espande l’uso di AWS per accelerare le innovazioni basate su IA

CrowdStrike sta ampliando l’uso di Amazon Bedrock, compresa la famiglia Claude Anthropic, di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e Amazon SageMaker per distribuire modelli personalizzati. Oltre ad accelerare lo sviluppo delle capacità di IA generativa (GenAI) sulla piattaforma Falcon, CrowdStrike ha utilizzato le tecnologie GenAI su AWS per supportare i suoi team di ricerca e sviluppo e aumentare il ritmo dell’innovazione in tutta l’azienda. Amazon Bedrock offre un accesso sicuro e semplice a una scelta di modelli di fondazione (FM) ad alte prestazioni forniti da aziende leader nel settore dell’IA, tramite un’unica API.

Charlotte AI di CrowdStrike si basa su un’architettura innovativa multi-AI ed è addestrata sui dati di sicurezza a più alta fedeltà del settore e costantemente allineata con gli aggiornamenti di un team di esperti dedicati. Charlotte AI offre alle organizzazioni la potenza trasformativa dell’intelligenza artificiale conversazionale per trasformare ore di lavoro in minuti, fornendo valore all’intera piattaforma Falcon. Sfruttando la rigorosa sicurezza, la privacy e la conformità integrate in AWS, CrowdStrike consente alle organizzazioni di adottare in modo responsabile le innovazioni dell’IA con sicurezza e fiducia, incorporandole in modo nativo.

Amazon migliora la sicurezza con la piattaforma CrowdStrike Falcon

CrowdStrike sta proteggendo una delle aziende più importanti del mondo: Amazon ha unificato la sua infrastruttura di Endpoint Detection and Response sulla piattaforma Falcon.

Distribuendo la protezione all’avanguardia di CrowdStrike in tutta l’infrastruttura di Amazon, quest’ultima è in grado di bloccare le compromissioni dal codice al cloud e dal dispositivo ai dati. La partnership con CrowdStrike fa parte della strategia di Amazon per garantire il futuro dell’innovazione nelle sue aziende.