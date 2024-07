CrowdStrike annuncia il suo ingresso nell’indice S&P 500

CrowdStrike è entrata a far parte dell’indice S&P 500, diventando così una delle società di cybersecurity più rapide a raggiungere questo traguardo.

L’inclusione di CrowdStrike nella S&P 500 riflette il suo track record di leadership e innovazione nel settore, trasformando la cybersecurity con l’AI attraverso una piattaforma unificata per bloccare le compromissioni. CrowdStrike ha portato la cybersicurezza SaaS nel cloud, ha costruito in modo nativo la piattaforma Falcon con l’intelligenza artificiale fin dall’inizio e ha costantemente ottenuto risultati in forte crescita dalla sua straordinaria IPO del 2019.

Nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2014, CrowdStrike ha superato i 3 miliardi di dollari di ricavi annuali ricorrenti (ARR), diventando così il più veloce e unico fornitore di software di cybersicurezza puro nella storia a raggiungere questo traguardo. Nell’ultimo trimestre concluso, CrowdStrike ha raggiunto un ARR finale record di 3,65 miliardi di dollari, con un aumento del 33% rispetto all’anno precedente. Questa crescita su scala dimostra come la piattaforma CrowdStrike Falcon®, leader del settore, AI e cloud-native, stia rivoluzionando la sicurezza moderna, offrendo la protezione migliore della categoria, creando innovazione e consolidamento della cybersecurity.

“Abbiamo fondato CrowdStrike con la convinzione che il futuro della sicurezza sarebbe stato guidato dall’intelligenza artificiale e da un’architettura cloud-native in grado di raccogliere dati su scala. Abbiamo costruito la prima piattaforma di cybersecurity, cloud-native, AI-native, con un unico sensore intelligente che ha cambiato per sempre ciò che le organizzazioni si aspettano dalla sicurezza moderna”, ha dichiarato George Kurtz, CEO e fondatore di CrowdStrike. “Sin dal primo giorno, il team di CrowdStrike è stato fermo nella sua missione di proteggere i clienti e fermare le compromissioni. Questa missione continua a essere la nostra stella polare nel percorso verso un impatto duraturo oggi e nel futuro”.

Marc Benioff, Presidente e CEO di Salesforce: “Proprio come Salesforce ha creato il modello SaaS che ha rivoluzionato le operazioni aziendali, CrowdStrike ha trasformato il modo in cui la cybersecurity viene fornita e vissuta. CrowdStrike è un partner fondamentale per la cybersecurity, che ci permette di consolidare più prodotti sulla piattaforma Falcon. Il CRM è Salesforce. La cybersecurity è CrowdStrike”.

Matt Garman, CEO di AWS: “L’inclusione di CrowdStrike nella S&P 500 è un traguardo meritato che sottolinea il suo lavoro pionieristico nella cybersecurity. CrowdStrike è un cliente e un partner fidato di AWS e abbiamo una lunga storia di collaborazione per proteggere i dati sensibili e i workload delle organizzazioni più innovative e altamente regolamentate del mondo, dalle startup alle imprese ai governi. Congratulazioni al team di CrowdStrike per questo importante risultato”.

Toto Wolff, Team Principal e CEO di Mercedes-AMG Petronas Formula One Team: “Nella produzione di auto e negli sport motoristici, la velocità, la qualità e la coerenza sono fondamentali per il successo. Lavorando a stretto contatto con George Kurtz e il team di CrowdStrike, non potrei essere più orgoglioso dei risultati di cybersecurity che riescono a ottenere. Fermare le compromissioni richiede estrema rapidità, ed è esattamente ciò che la piattaforma AI-native Falcon offre. Congratulazioni a CrowdStrike per aver raggiunto l’esclusivo elenco S&P 500”.