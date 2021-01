Crm di Inps aperto ai patronati, nuovo customer journey per i cittadini

Inps ha messo a disposizione dei Patronati un canale di contatto dedicato e integrato con il proprio sistema di Crm (nella fattispecie, Citizen Relationship Managment).

L’obiettivo del sistema (sperimentale) sviluppato insieme a Minsait, società di Indra, è agevolare gli scambi, tracciare, storicizzare e strutturare i dati di interazione, favorendo la gestione integrata e migliorando i tempi di risposta all’utenza.

La finalità, ovviamente, è di erogare con maggiore accuratezza, sicurezza e semplicità i servizi di Inps.

Molteplici i vantaggi previsti per i cittadini.

L’attivazione di questo servizio semplificherà e renderà più accessibile il customer journey relativo ai servizi di Inps, che gestisce l’intero sistema pensionistico pubblico, massima parte di quello privato e delle prestazioni di carattere assistenziale.

Il Crm di Inps Il Crm di Inps è una soluzione multicanale sviluppata da Minsait, che attraverso un’unica Citizen Base interviene a supporto dei diversi punti di contatto tra il cittadino e l’Istituto: il Contact Center, gli sportelli territoriali, tutti i poli specialistici nonché il web tramite le funzioni di Self-Help sul portale dell’Istituto, a supporto completo del customer journey dei cittadini.

La storia relazionale del cittadino, sia previdenziale sia assistenziale, rimarrà sempre aggiornata e accessibile in tempo reale, dai canali o luoghi preferiti dal cittadino per interfacciarsi con l’ente previdenziale.

In questo modo i Patronati avranno a disposizione uno strumento interattiivo e costantemente monitorato che consentirà loro di migliorare i tempi di risposta, ma anche di erogare con accuratezza, sicurezza e semplicità il supporto relativo ai servizi Inps.

In questo modo potranno fruire del Crm di Inps per interagire con l’Istituto, a partire dalla possibilità di sottoporre richieste all’Istituto per conto del cittadino.

Le richieste saranno gestite all’interno dello strumento di gestione delle interazioni con l’Inps da tutti i punti di accesso e di lavorazione: Sedi e Sportelli territoriali, Poli Specialistici, Contact Center, Canali digitali.

Il Crm Inps è uno dei più grandi sistemi informativi italiani per il customer service, che offre servizi di customer care a 22,5 milioni di lavoratori assicurati e 15,5 milioni di beneficiari di trattamenti pensionistici.

Attraverso diversi touch-point accedono 401 milioni di visitatori l’anno al sito istituzionale; Vengono erogati online 152 milioni di servizi e circa 28 milioni di contatti sono registrati per il servizio di contact center.