Criptovalute in Italia: cresce l’interesse ma permangono incertezza e diffidenza

Le criptovalute stanno guadagnando visibilità in Italia, dove gli utenti sono sempre più interessati all’argomento. Infatti, il 21% degli italiani possiede o ha posseduto criptovalute, mentre il 27% ha intenzione di investire nei prossimi 12 mesi. La curiosità è il principale fattore che motiva chi ha investito in criptovalute, rappresentando il 31% degli italiani. Altri motivi principali includono la diversificazione del portafoglio (14%) o il desiderio di ottenere rendimenti a breve termine (12%). Attualmente, solo l’11% degli italiani possiede criptovalute, di cui il 15% sono uomini e il 6% donne. La maggior parte sono piuttosto giovani, con il 15% tra i 18-24 anni e il 13% tra i 25-34 anni. Questo confronto con solo l’8% tra i 55-65enni. Questi sono i dati che emergono da ricerca globale di Consensys su come gli individui si approccino al tema delle criptovalute e del Web3.

La maggior parte degli italiani ha sentito parlare di criptovalute: nello specifico, il 94% conosce la loro esistenza, un dato è in linea con i risultati globali (93%). Tuttavia, solo il 49% di loro — circa la metà — afferma di capire cosa siano le criptovalute, mentre il 46% non ne è sicuro.

Ciò che determina il gap tra la conoscenza di cosa siano le criptovalute e la loro adozione risiede in una serie di barriere. Tra queste:

Tre italiani su cinque (60%) citano la volatilità del mercato come un deterrente significativo, percependo le criptovalute come “troppo rischiose”. Questo dato è superiore alla media globale del 52%.

come un deterrente significativo, percependo le criptovalute come “troppo rischiose”. Questo dato è superiore alla media globale del 52%. Più della metà (54%) associa le criptovalute alle truffe , il che riflette una mancanza di fiducia nell’ecosistema.

, il che riflette una mancanza di fiducia nell’ecosistema. Il 41% riferisce di essere confuso su come iniziare o navigare nello spazio crypto in modo sicuro.

Questo riflette una sfida globale comune. Infatti, la maggior parte degli italiani si mostra cauta, con il 79% degli intervistati – tra quelli che conoscono le criptovalute – che non ne ha mai acquistate. Un dato più alto di quello globale che si attesta al 60%. Infine, tornando al panorama nazionale, il 56% dei rispondenti afferma che è improbabile che faccia questi acquisti anche in futuro, anche se permane una percentuale di coloro che non sanno, ma non escludono l’idea.

Un ulteriore ostacolo, come accennato, risiede nei tre concetti principali che gli italiani associano alle criptovalute che includono: “speculazione”, “un’alternativa al sistema finanziario tradizionale” e “truffe o phishing”. Questo è in totale contrapposizione rispetto a quanto si pensa nel resto del mondo. Infatti, a livello internazionale, i tre concetti principali associati alle criptovalute sono “il futuro del denaro”, “un’alternativa al sistema finanziario tradizionale” e “il futuro della proprietà digitale”.

Il principale ostacolo resta la limitata comprensione delle tecnologie diet ro le criptovalute come la blockchain e il Web3 (tecnologia con cui solo il 12% degli italiani ha familiarità). A questo si aggiunge la mancata conoscenza del concetto di decentralizzazione, una tecnologia Web3 che potrebbe avere un impatto positivo e rilevante ma per lo più sconosciuta in Italia. Solo il 35% degli italiani crede che i sistemi decentralizzati potrebbero migliorare significativamente settori come quello bancario e migliorare i sistemi di trasferimento di denaro, così come l’infrastruttura pubblica e i settori sociali. La fiducia nei sistemi finanziari tradizionali è un tema ricorrente nel sondaggio: solo il 50% degli italiani si fida delle istituzioni finanziarie con cui interagisce, evidenziando un’opportunità per la finanza decentralizzata (DeFi) di guadagnare terreno affrontando queste preoccupazioni. Tuttavia, il legame tra questi benefici e le applicazioni nel mondo reale rimane poco chiaro per molti italiani.

Un’ulteriore concezione errata risiede nell’idea che la tecnologia blockchain, come internet in generale, non sia sicura nella gestione dei dati e dell’identità. A questo proposito, solo il 28% degli italiani ha fiducia su come i servizi internet gestiscano identità e dati. Inoltre, iI 58% esprime preoccupazioni sul fatto che le aziende centralizzate del Web2 abbiano troppo potere (rispetto alla media globale dell’80%), segnalando un interesse latente per soluzioni alternative.

In realtà, la blockchain, che supporta le criptovalute e il Web3, offre una registrazione sicura e trasparente. Tuttavia, le percezioni sul suo impatto ambientale rimangono divise. Più di un terzo (37%) degli italiani che conoscono le criptovalute ritiene che non siano ecologiche, non sapendo indicare quale delle due più comunemente possedute in Italia – Bitcoin ed Ethereum – abbia un impatto ambientale inferiore. Questo riflette una maggiore esitazione nell’adottare tecnologie percepite come ad alta intensità energetica.

Gli NFT (token non fungibili), un’altra applicazione della blockchain, hanno guadagnato una certa attenzione, con il 25% degli italiani che ha familiarità con questa tecnologia. Infatti, a livello globale, gli NFT sono meglio compresi del Web3, sebbene la loro conoscenza rimanga limitata. Il 64% di coloro che conoscono gli NFT non ne ha mai posseduto uno e solo il 20% li possiede attualmente. Tuttavia, l’interesse sta crescendo, con il 32% che è probabile che investa o collezioni NFT nei prossimi 12 mesi. Nonostante ciò, le barriere all’adozione delle attività Web3 persistono, in particolare la mancanza di comprensione dei potenziali benefici.

Joseph Lubin, co-fondatore di Ethereum e fondatore e CEO di Consensys, ha commentato: “Il ruolo critico della blockchain e della decentralizzazione nel migliorare la privacy, la fiducia e la trasparenza nella gestione dei nostri dati non può essere sopravvalutato. Il nostro ultimo sondaggio non solo evidenzia la crescente importanza della privacy dei dati, con l’83% degli intervistati a livello globale che ne sottolinea l’importanza, ma fa anche luce sulle preoccupazioni pervasive relative allo sfruttamento e alla disinformazione, un problema pressante nel contesto delle elezioni globali e dell’adozione mainstream dell’IA.”

“Ogni anno continuiamo a vedere uno slancio positivo per la crescita e l’adozione di criptovalute, blockchain e web3 – il web ri-decentralizzato. Il 2024 è stato un anno importante per le criptovalute per una serie di ragioni, che stanno rapidamente convergendo per indirizzare la società nella giusta direzione promossa dall’ecosistema web3, verso una maggiore autonomia economica, sociale e politica per tutte le persone e le comunità. Le recenti elezioni presidenziali statunitensi, ad esempio, potrebbero portare a una significativa chiarezza normativa. Mentre il mondo abbraccia il potenziale della decentralizzazione e delle criptovalute, il nostro settore è pronto a sostenere e potenziare la prossima ondata di utenti attraverso l’educazione e l’innovazione, risolvendo al contempo alcune delle sfide più complesse del nostro mondo”, ha aggiunto Lubin.

Il sondaggio sottolinea la necessità di sforzi continuativi per colmare il gap educativo in Italia. Le tecnologie blockchain, Web3 e criptovalute promettono di creare ecosistemi più equi e decentralizzati, dove gli utenti diventeranno proprietari, non solo partecipanti. Per l’Italia, la sfida risiede nel superare lo scetticismo e nel promuovere la fiducia, mentre l’opportunità sta nell’abbracciare il potenziale trasformativo di queste innovazioni. Consensys rimane impegnata nel supportare il mercato italiano attraverso l’educazione, l’innovazione e gli strumenti che permettano agli individui di impegnarsi con fiducia nel futuro di Internet