Creators Cloud, il nuovo servizio di Sony basato su AI per il lavoro creativo

Il nuovo servizio Creators’ Cloud di Sony è un insieme di applicazioni con intelligenza artificiale basate su cloud sviluppato per supportare i content creator in ogni fase del processo creativo, dalla cattura delle immagini fino alla fase di produzione.

Ma non solo: è anche uno spazio in cui i professionisti della creatività possono scoprire i lavori di altri creator, condividere i propri progetti e usufruire di uno spazio di archiviazione gratuito sul cloud dal proprio profilo.

Come solitamente avviene per servizi di questo tipo, sono disponibili diversi piani. Gli utenti che registrano un account Creators’ Cloud hanno diritto all’utilizzo gratuito di uno spazio di archiviazione di 5 GB. C’è poi un piano esclusivo per gli utenti di fotocamere Sony: quelli che hanno registrato una fotocamera di Sony dispongono infatti, sempre gratuitamente, di 25 GB di spazio di archiviazione.

Altri piani a pagamento – da 100 GB e 500 GB – sono attualmente indicati come “coming soon”. Il servizio è ancora in fase di ampliamento e la sua espansione, nonché la disponibilità stessa, può variare a seconda dell’area geografica.

Sony ha ora rilasciato anche l’app che consente di accedere con lo smartphone, in qualsiasi momento e ovunque, alla piattaforma Creators’ Cloud. Connettendo l’app alla fotocamera – spiega Sony –, è possibile utilizzare in modo facile una serie di comode funzioni come il trasferimento di foto e video dallo smartphone.

Aggiornando Imaging Edge Mobile Plus, sarà possibile utilizzarla come “Creators’ App” per un ventaglio di funzionalità: utilizzare il cloud storage e interagire con i creator di tutto il mondo; trasferire in modo semplice foto scattate e video girati, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo; gestire la fotocamera dallo smartphone; salvare le impostazioni della fotocamera; ottenere annunci importanti e aggiornamenti software anche dallo smartphone.

La Creators’ App di Sony è disponibile sia per dispositivi Android che per iPhone e iPad, rispettivamente dal Google Play Store e dall’App Store di Apple.

Creators’ Cloud di Sony è una soluzione di produzione multimediale rivolta anche alle aziende del settore dei media e dell’intrattenimento. Anzi, in realtà il servizio era nato originariamente proprio per le aziende. Poi, più di recente, Sony ha aperto la piattaforma cloud offrendola come servizio anche per i singoli professionisti e i piccoli team.

La piattaforma integra una serie di servizi e di applicazioni sia mobili che desktop, per supportare il lavoro creativo lungo tutto il workflow. Dalla ripresa, al trasferimento, al tagging e gestione dei metadati, fino alla produzione, all’editing dei file, alla correzione e alla gestione dei contenuti.

Discover è il servizio per i professionisti della creatività che consente di condividere le proprie opere con altri creatori di contenuti visivi di tutto il mondo, e di esplorare i lavori di altri content creator.

La suite software di produzione e post-produzione è utilizzabile sia con Mac che con Windows, ed è disponibile anche un plugin per Adobe Premiere Pro.