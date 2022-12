Creator economy, Adobe condivide i risultati dello studio sulla creatività

Adobe ha pubblicato nuovi dati e approfondimenti dell’ultima puntata della sua serie “Future of Creativity“, incentrata sulle opportunità di monetizzazione del periodo festivo per i creatori di contenuti non professionisti.

I risultati – sottolinea Adobe – forniscono uno sguardo approfondito su come i creator stiano evolvendo le loro strategie di contenuti per stimolare la crescita durante le festività natalizie, incrementando le loro entrate grazie a partnership con i marchi, collaborazioni con altri creator e aumento della loro produzione creativa.

“I creator sono in prima linea nel guidare le tendenze durante le festività, creando nuove opportunità per coinvolgere e far crescere il loro pubblico. Siamo impegnati ad alimentare le opportunità per i creator di dare vita alle loro storie ed esprimere se stessi. Adobe Express è una piattaforma creativa potente e facile da usare che rende semplice e divertente per tutti esprimere il proprio spirito natalizio con modelli stagionali e molto altro ancora“, ha dichiarato Ashley Still, senior vice president, digital media marketing, strategy & global partnerships di Adobe.

Il periodo festivo porta opportunità di crescita per i creator

Durante le festività del 2022, i creator creano di più, si impegnano più frequentemente con il pubblico e con i brand e monetizzano maggiormente i contenuti. Alcuni dei principali risultati dello studio sono:

Quasi tre quarti dei creator che monetizzano (73%) hanno dichiarato che le festività sono il periodo più redditizio dell’anno .

. In media, i creator che monetizzano riferiscono che i ricavi delle festività rappresentano poco più di un terzo (34%) del loro reddito creativo annuale .

. Tra i creator che monetizzano il proprio lavoro da un anno o più, il 51% prevede una crescita significativa delle entrate nel 2022 rispetto al 2021 , mentre il 26% afferma che guadagnerà almeno il 50% in più rispetto all’anno precedente.

, mentre il 26% afferma che guadagnerà almeno il 50% in più rispetto all’anno precedente. Più di 8 su 10 (86%) di quelli che monetizzano guadagneranno in questa stagione natalizia vendendo direttamente ai consumatori , e quasi due terzi (63%) guadagneranno attraverso entrate promozionali .

, e quasi due terzi (63%) guadagneranno attraverso . Nonostante l’incertezza sulle piattaforme dei social media e sul contesto economico, l’88% dei creator prevede di far crescere il proprio pubblico in questa stagione, e quasi la metà (49%) ha indicato come obiettivo la crescita della brand awareness.

Partnership con i brand e monetizzazione

Le partnership con i brand sono fondamentali per fare soldi, ma i creator sono selettivi con chi collaborano.

Il 71% di coloro che monetizzano sta collaborando con i brand in questa stagione natalizia e più di un terzo (36%) di quelli che collaborano con i brand afferma che il proprio reddito creativo rappresenta la metà o più del reddito totale.

e più di un terzo (36%) di quelli che collaborano con i brand afferma che il proprio reddito creativo rappresenta la metà o più del reddito totale. Il 75% di coloro che monetizzano afferma che i valori di un brand sono più importanti delle sue dimensioni e della sua influenza ; il 74% afferma che preferirebbe collaborare con altri creator piuttosto che con grandi marchi.

; il 74% afferma che preferirebbe collaborare con altri creator piuttosto che con grandi marchi. La metà di quelli che collaborano con cinque o più brand prevede di cercare in modo proattivo nuove partnership con i marchi, mentre la maggior parte prevede di aumentare la frequenza del coinvolgimento del pubblico (53%), di creare più contenuti video (60%), di creare nuovi tipi di contenuti (61%) e di creare più contenuti (66%).

Il contesto macroeconomico spinge a nuove strategie

Come accade in altri settori, i creator sono consapevoli dell’incertezza del contesto macroeconomico e quasi un terzo (32%) di coloro che monetizzano dichiara di modificare in modo proattivo le proprie strategie per coinvolgere la propria audience.

Tra coloro che hanno modificato le proprie strategie di contenuto e/o di business, il 63% dichiara di creare più contenuti , il 60% di creare nuovi tipi di contenuti e il 49% di impegnarsi più spesso con il proprio pubblico.

, il 60% di creare nuovi tipi di contenuti e il 49% di impegnarsi più spesso con il proprio pubblico. In media, quelli che monetizzano creeranno e pubblicheranno quattro diversi tipi di formati di contenuto in questa stagione natalizia, tra cui: fotografia (70%), video (61%), arte/grafica (47%), meme (31%).

(70%), (61%), (47%), (31%). Le piattaforme più utilizzate da coloro che monetizzano per pubblicare contenuti creativi o sui social media sono Facebook (70%), Instagram (65%) e YouTube (57%), con TikTok utilizzato più regolarmente da quelli della Gen Z (60%) rispetto a quelli dei Millennial (47%) o della Gen X (42%).

(70%), (65%) e (57%), con utilizzato più regolarmente da quelli della Gen Z (60%) rispetto a quelli dei Millennial (47%) o della Gen X (42%). Quasi la metà (47%) dei creator che monetizzano da un anno o più, prevede di pubblicare contenuti almeno una volta al giorno e il 59% dichiara di aver aumentato la frequenza di pubblicazione rispetto all’anno scorso.

Lo studio sulla creatività e il software di Adobe

Lo studio Future of Creativity ha inoltre rilevato che la grande maggioranza (81%) dei creator che monetizzano la loro attività utilizza app, software e strumenti digitali per creare i propri contenuti e, di questo gruppo, l’87% utilizza prodotti Adobe.

Adobe Creative Cloud e Adobe Express – strumento all-in-one per la creazione di grafiche per i social, volantini, loghi e video – consentono a utenti privati, solopreneur, social influencer, piccoli imprenditori e aziende di tutto il mondo di raccontare le loro storie, permettendo a chiunque di creare contenuti di qualità professionale con velocità e facilità.

Lo studio Future of Creativity di Adobe mira a capire come sta cambiando la creatività nel mondo, parlando direttamente con coloro che sono in prima linea nella creatività online: i creatori di contenuti che sono i protagonisti della Creator Economy.