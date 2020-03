Il team di sviluppo della G Suite di Google ha annunciato che è ora possibile creare e utilizzare più firme in Gmail.

Avere a disposizione firme multiple tra cui scegliere per firmare i propri messaggi di posta elettronica è un’opzione molto utile perché offre la flessibilità di personalizzare le comunicazioni email con firme differenti per situazioni diverse.

Ad esempio, rende possibile creare e usare una firma personale e una di lavoro; oppure, firme diverse a seconda del team di lavoro o dell’organizzazione con cui si collabora; o, ancora, una signature più completa e articolata nel caso di prime comunicazioni e una forma più compatta nel caso di risposte o conversazioni lunghe.

Per creare più firme in Gmail, basta aprire le Impostazioni (a cui si accede con un clic sull’icona a forma di ingranaggio e selezionando l’omonima opzione) e poi selezionare il tab Generale.

Nella scheda Generale delle Impostazioni della propria casella di posta elettronica di Gmail, bisogna scorrere la schermata fino a visualizzare la sezione Firma e, qui, selezionare la nuova opzione per creare una nuova firma.

Per utilizzare le firme aggiuntive, basta aprire il nuovo menu Firma nella barra degli strumenti della finestra di composizione del messaggio, per commutare tra le varie firme disponibili. Lo stesso menu consente anche di gestire le firme esistenti, portando alla schermata di configurazione dove è possibile modificarle, eliminarle e aggiungerne di nuove.

La nuova funzionalità delle firme multiple in Gmail sarà disponibile per tutti i clienti della G Suite e gli utenti con account Google personale, ma il roll-out, informa la società di Mountain View, è graduale nell’arco delle prossime settimane. Potrebbe quindi essere necessario attendere qualche giorno per vedere la nuova opzione disponibile nella propria casella di posta elettronica di Gmail.

L’help center online di Gmail contiene già la spiegazione dettagliata di come gestire e utilizzare più firme per i propri messaggi email.