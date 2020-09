Creare un software-defined Data center Vmware su Oracle Cloud

Sono numerose le organizzazioni che hanno migrato i propri carichi di lavoro su Oracle, e ora con Cloud Vmware Solution Oracle inaugura una nuova era di elaborazione delle macchine virtuali cloud. Grazie a questo Software-Defined Data Center (Sddc) sul cloud di generazione 2 di Oracle, è possibile estendere ed eseguire facilmente la migrazione dell’infrastruttura Vmware e delle applicazioni locali esistenti nel cloud, senza ristrutturare o ricreare le operations.

Con la soluzione Oracle Cloud VMware, se si dispone di un investimento VMware significativo nel data center, è facile eseguire il provisioning di un DSC con la configurazione di rete appropriata e un set completo di componenti VMware per l’elaborazione, la rete e l’archiviazione per eseguire VMware su Oracle Cloud Infrastructure.

Si inizia con la creazione e la configurazione di Sddc usando l’interfaccia utente della soluzione VMware nella console dell’infrastruttura Oracle Cloud.

Come parte del provisioning Sddc, i segmenti di rete vengono creati per varie funzionalità VMware. È possibile verificare le informazioni Sddc, quindi monitorare l’inizio e la fine del processo di provisioning. In meno di tre ore, il provisioning della DSC è completo.

Dopo aver creato correttamente l’Sddc, tutte le informazioni su di esso sono elencate nella pagina dei dettagli Sddc. Il processo di provisioning crea URL vCenter e NSX Manager e credenziali di accesso amministrativo per l’Sddc. Questi elementi sono accessibili nella pagina dei dettagli di Sddc del playbook.