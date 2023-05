Cradlepoint acquisisce Ericom e la sua piattaforma di sicurezza cloud

Cradlepoint, società che appartiene ad Ericsson, ha annunciato di aver acquisito Ericom Software e la sua avanzata piattaforma di sicurezza cloud con l’obiettivo di consolidare la sua offerta SASE e Zero Trust per ambienti ibridi 5G e con cavi.

L’acquisizione di Ericom – sottolinea l’azienda – rappresenta un importante tassello nella strategia di Cradlepoint di costruire un servizio di sicurezza enterprise full-stack e ottimizzato per il 5G. Le soluzioni di sicurezza zero trust cloud-based di Ericom costituiranno la base del nuovo servizio cloud Cradlepoint NetCloud Threat Defense, ampliando il portafoglio di soluzioni SASE e Zero Trust integrate nei router offerto dall’azienda per siti fissi, lavoratori da remoto, flotte di veicoli e IoT.

“Networking e security si stanno rapidamente unificando all’interno delle aziende e il cloud è sempre più considerato la modalità di delivery SASE preferita. L’acquisizione di Ericom e delle sue soluzioni di sicurezza Zero Trust da parte di Cradlepoint posizionano l’azienda in modo ottimale, specialmente per le organizzazioni orientate a deployment incentrati sul 5G“, ha dichiarato Will Townsend, vice president and principal analyst networking and security di Moor Insights & Strategy.

Nello sviluppare le sue soluzioni di sicurezza, Ericom ha utilizzato la sua profonda esperienza in ambito di accesso remoto e tecnologie di web security su cloud. La soluzione offre alle organizzazioni controlli di sicurezza integrati, che forniscono gli aspetti di sicurezza Secure Access Service Edge (SASE) delineati dal framework Gartner, tra cui secure web gateway (SWG), remote browser isolation (RBI), cloud access security broker (CASB), zero-trust network access (ZTNA) e molto altro. La soluzione di sicurezza cloud-based viene fornita su una rete cloud distribuita e ad alta disponibilità, tramite partner con infrastrutture cloud tier 1, che le assicurano una presenza globale e la capacità di applicare le policy di sicurezza vicino agli utenti, ai dati e alle applicazioni a cui devono accedere.

“L’expertise di Cradlepoint nelle reti enterprise, unita alle innovative soluzioni di sicurezza SSE e Zero Trust di Ericom, risponde alla crescente domanda di soluzioni di rete sicure e basate sul cloud. L’acquisizione rafforza la nostra capacità di soddisfare le esigenze di cybersecurity delle imprese che stanno oggi accelerando l’adozione delle tecnologie 5G. Siamo felici di iniziare questo nuovo ed entusiasmante capitolo e di cogliere le opportunità che ci riserverà“, ha dichiarato David Canellos, CEO di Ericom.

Cradlepoint è tra le realtà leader nelle soluzioni 5G per le imprese ed è uno dei principali driver degli obiettivi di Ericsson in ambito enterprise. La sua strategia in ambito SD-WAN e sicurezza si basa sulla convinzione che le imprese non si affideranno a soluzioni di molteplici vendor per gestire le proprie infrastrutture di rete wireless e cablate. Cradlepoint offrirà quindi il servizio cloud NetCloud Threat Defense, sviluppato per integrarsi con l’offerta SD-WAN NetCloud Exchange recentemente annunciata dall’azienda. Pur essendo ottimizzato per il 5G, NetCloud Threat Defense supporterà deployment su qualsiasi infrastruttura di rete.

“Cradlepoint è lieta di dare il benvenuto a Ericom e alle sue avanzate soluzioni di sicurezza cloud-based e zero trust nella nostra famiglia di soluzioni wireless enterprise. Ora possiamo offrire una soluzione SD-WAN e SASE completa per Wireless WAN e Private Cellular Network, sfruttando il 5G e rispondendo al contempo alle esigenze di connettività cablata dei clienti aziendali“, ha dichiarato George Mulhern, CEO di Cradlepoint e SVP del gruppo Enterprise Wireless Solutions di Ericsson.