Covid-19, ora Facebook dà una mano alle piccole imprese locali

Dopo l’attenzione alla crisi sanitaria per Facebook è giunto il momento di affrontare gli effetti economici dell’emergenza Covid-19.

Facebook ha inteso creare nuovi strumenti e funzionalità per permettere alle persone di scoprire e sostenere le piccole imprese locali e per aiutare le aziende a rimanere informate e in contatto con i propri clienti.

Presupposto, infatti, è che molte persone hanno espresso la volontà di sostenere i loro ristoranti e negozi preferiti e altre piccole imprese della comunità in cui vivono.

Da oggi anche in Italia le persone possono acquistare buoni regalo o gift card per le loro attività locali preferite, tra cui ristoranti, palestre, saloni di fitness, saloni di bellezza, librerie, panetterie e altro ancora.

Nelle intenzioni di Facebook questa azione potrebbe dare alle piccole imprese un‘iniezione di liquidità e permetterebbe alle persone di continuare a sostenere le aziende che vogliono riaprire e cominciano a riprendersi dalla crisi.

Voucher e raccolta fondi

Le persone, direttamente dallo spazio “Supporta le imprese locali” presente nel loro NewsFeed di Facebook, potranno accedere ai buoni regalo dei commercianti della loro città che partecipano all’iniziativa. Il pagamento dei buoni regali e dei voucher verrà effettuato attraverso siti partner.

Facebook ha poi ampliato lo strumento di raccolta fondi personale per consentire anche ai business di avviare un fundraising su Facebook, condivisibile anche su Instagram, per sostenere la propria attività e chiedere supporto ai clienti più fedeli, in questo periodo particolarmente difficile.

Le imprese locali ora possono rivolgersi alle raccolte fondi su Facebook per farsi aiutare a sostenere i costi operativi durante questa crisi.

Per consentire alle persone di sostenere i ristoratori locali, Instagram ha lanciato gli Ordini di cibo a domicilio.

L’acquisto può essere effettuato tramite il pulsante “Ordina cibo” nei profili Instagram dei ristoranti o attraverso l’adesivo “Ordini di cibo” che compare nelle storie. Per l’acquisto finale la persona viene poi indirizzata al sito di partner esterni (Deliveroo e UberEats per l’Italia) che si occupano di pagamenti e consegne

Acquisti a Chilometro Zero

Instagram lancia anche in Italia nuove funzionalità aiutare le persone a mostrare il proprio supporto alle imprese. Con lo sticker “COMPRA A KM 0”, Instagram vuole dare alle persone la possibilità di esprimere il proprio sostegno alle attività commerciali locali che più amano.

Quando le persone utilizzano l’adesivo “COMPRA A KM 0” su Instagram, la loro storia sarà aggiunta ad una storia condivisa di Instagram, in modo che i loro follower possano vederla insieme ad altre aziende che le persone che seguono stanno sostenendo.

Se, quando utilizzano lo sticker, le persone menzionano un’azienda, l’azienda può ripubblicare il contenuto delle loro storie o inviare un messaggio alle persone che le hanno taggate.

Informazioni dalle aziende e sulle aziende

In questo periodo, le persone sono alla ricerca degli ultimi aggiornamenti dalle aziende per sapere dove e come possono trovare i loro prodotti/servizi.

Le aziende, invece, cercano di tenere aggiornati i loro clienti sulle nuove iniziative. Facebook vuole dare alle persone un unico spazio per consultare gli ultimi post pubblicati delle aziende per loro rilevanti, comprese quelle più vicine.

Da un messaggio in cima al proprio NewsFeed le persone verranno indirizzate ad una raccolta dei post delle aziende locali; avranno anche la possibilità di iscriversi e ricevere notifiche settimanali. Il tutto verrà visualizzato anche nell’hub del Covid-19.

Le aziende possono ora accedere alle informazioni relative a COVID-19, agli strumenti di business e alle best practice direttamente all’interno delle app Facebook e Instagram.

Si tratta di un business center unificato, per i proprietari di piccole imprese, per accedere a consigli e risorse per aiutare le loro imprese durante Covid-19. Sarà possibile visualizzare queste risorse direttamente nella propria pagina business su Facebook, sia su desktop sia su mobile.

Queste informazioni direttamente dentro le app Facebook e Instagram possono aiutare le aziende ad adottare più rapidamente le misure necessarie per sostenere il loro business e integrano la Piattaforma delle risorse per le imprese già esistente.

Negozi di vicinato

Le piccole imprese sono una parte importante della nostra comunità e molte di loro stanno affrontando grandi sfide durante la crisi di COVID-19. In questa situazione Facebook sta supportando anche il progetto Il Negozio Vicino promosso da Gruppo Giovani di Confcommercio-Imprese per l’Italia.

Si tratta di una piattaforma che mette in luce tutti i piccoli esercizi di vicinato e la loro offerta, ordinandoli per tipologia, per località e per zona e offrendo all’acquirente la possibilità di contattarli facilmente e vedersi recapitare gli acquisti a domicilio.

Facebook sostiene il progetto dal punto di vista della comunicazione e mettendo a disposizione corsi di formazione gratuiti per le piccole imprese italiane, dando la possibilità di sfruttare questo tempo per far crescere le proprie competenze digitali.