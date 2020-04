Covid-19, dataset pubblici per l’esercito dei ricercatori

Per aiutare ricercatori, data scientist e analisti Google Cloud ha creato COVID-19 Public Dataset Program: un archivio di set di dati pubblici, liberamente accessibili e consultabili, da utilizzare nella lotta contro il Covid-19 .

I contenuti dei dataset sono disponibili pubblicamente per il solo scopo didattico e di ricerca. Nel Covid-19 Public Dataset Program non sono gestite o inserite informazioni personali identificabili (PII) né informazioni private sulla salute (PHI).

Come spiega in post Chad W. Jennings, BigQuery Product Manager and Shane Glass, Developer Advocate di Google Cloud, i dati hanno sempre un ruolo cruciale nella capacità di fare ricerca, studiare e contrastare le emergenze riguardanti la salute pubblica, soprattutto se ci si trova ad affrontare una crisi di carattere globale.

L’accesso ai dataset e agli strumenti in grado di analizzare questi dati su larga scala grazie al cloud è sempre più essenziale per il processo di ricerca e risulta necessario nella risposta globale al Covid-19.

Per aiutare ricercatori, data scientist e analisti, Google Cluoud sta creando un archivio di set di dati pubblici, come il Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering (JHU CSSE), il Global Health Data della Banca Mondiale e i dati di OpenStreetMap, liberamente accessibile e consultabile attraverso il Covid-19 Public Dataset Program.

I ricercatori possono anche utilizzare BigQuery ML per preparare modelli avanzati di machine learning con questi dati direttamente all’interno di BigQuery, senza costi aggiuntivi.

Questi set di dati rimuovono le barriere e forniscono accesso a informazioni cruciali in modo rapido e semplice, eliminando la necessità di cercare e caricare file di dati di grandi dimensioni.

Dall’interno di Google Cloud Console i ricercatori possono accedere ai set di dati, così come alla descrizione dei dati e a sample query per permettere di fare ricerche avanzate. Tutti i dati inclusi nel programma saranno pubblici e disponibili gratuitamente.

Il programma rimarrà in vigore fino al 15 settembre 2020.

Google segue pratiche e norme specifiche per garantire che i dati vengano gestiti in conformità con le norme generalmente accettate sulla privacy e sulla sicurezza dei dati dei pazienti.