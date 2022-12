Couchbase e AWS, collaborazione strategica per il Database-as-a-Service

Nel corso dell’evento AWS re:Invent 2022, Couchbase, l’azienda specializzata in piattaforme di database cloud, ha annunciato una collaborazione strategica pluriennale con Amazon Web Services (AWS).

In base a questo accordo, le due aziende si impegnano a offrire ai clienti attività integrate di go-to-market, incentivi commerciali e integrazioni tecnologiche. Ciò include la migrazione dei workload verso l’offerta Couchbase Capella Database-as-a-Service (DBaaS) su AWS, nonché l’estensione di Capella App Services per l’esecuzione su AWS edge services.

Con l’intensificarsi della trasformazione digitale, sottolinea Couchbase, i clienti desiderano realizzare applicazioni aziendali in modo più rapido, semplice e conveniente in ambienti cloud e edge, con un’esigenza di database cloud. Secondo Gartner, “il mercato dei sistemi di gestione dei database (DBMS) ha registrato una forte crescita del 22,3% nel 2021, trainata principalmente da piattaforme di database cloud as a service (dbPaaS), la cui quota ha raggiunto quasi il 50% del mercato complessivo“.

Couchbase Capella offre flessibilità agli sviluppatori e prestazioni su scala per le applicazioni moderne, velocità ed efficienza a costi contenuti. Capella è completamente gestito e automatizzato e permette così ai clienti di concentrarsi sullo sviluppo, migliorando le proprie applicazioni, con esperienze altamente interattive e coinvolgenti e riducendo il time-to-market.

Grazie a questa collaborazione ancora più stretta tra le due aziende, mette in evidenza Couchbase, i clienti possono facilmente eseguire Capella su AWS e costruire applicazioni moderne sempre operative, in grado di estendersi ovunque, dal cloud all’edge e tra i due ambienti. L’adozione di Capella aiuta a creare applicazioni moderne nel cloud, sull’edge e dispositivi mobili e IoT, utilizzando linguaggio, framework e piattaforma scelti dai team di sviluppo.

Couchbase Capella è già disponibile su AWS.