Così Trend Micro aiuta ad affrontare minacce e rischi degli ambienti cloud

Lo specialista della cybersecurity Trend Micro ha annunciato Cloud Sentry, un nuovo modello di protezione che offre un grande valore sia ai team di security che a quelli di sviluppo.

A differenza degli altri vendor, afferma l’azienda, Trend Micro identifica le minacce in pochi minuti e fornisce risultati sulla sicurezza senza alcun impatto sulle prestazioni e senza rimuovere i dati dall’ambiente del cliente.

“Trend Micro è il più grande player nel mercato della security dei workload in cloud. I team di security lottano per tenere il passo con ritmi di sviluppo sempre più rapidi, mentre le infrastrutture e le applicazioni cloud business-critical vengono distribuite in complessi ambienti cloud ibridi. Le organizzazioni hanno bisogno di visibilità e di modi reali per affrontare le minacce e ridurre i rischi. Trend Micro offre tutto ciò con Cloud Sentry“, ha affermato Philip Bues, Research Manager, Cloud Security at IDC.

Questa nuova offerta è una risposta diretta ai team di security che combattono per tenere il passo con la velocità del cambiamento delle applicazioni negli ambienti cloud pubblici. Gli sviluppatori implementano rapidamente risorse applicative nuove e aggiornate, e i controlli di sicurezza devono essere implementati in modo efficace per tutte le risorse.

Il nuovo modello di protezione permette alle organizzazioni di ottenere con un semplice clic informazioni ricche di contesto per i workload cloud, negli ambienti legacy e nativi, consentendo ai team di security di concentrarsi su problemi più critici. Trend Micro Cloud Sentry permette di gestire una singola distribuzione per account AWS, indipendentemente dal modo in cui le risorse vengono distribuite o aggiornate.

“Rendere semplice la cloud security è uno sviluppo naturale della collaborazione così stretta con i clienti durante i loro percorsi di trasformazione cloud. Questo è un impulso per la continua innovazione dei prodotti. La visibilità diminuisce e le criticità aumentano man mano che le aziende adottano nuove tecnologie cloud. I clienti hanno chiesto supporto e noi abbiamo fornito una soluzione per la visibilità che non ha alcun impatto sulla produzione“, ha affermato Salvatore Marcis, Technical Director di Trend Micro Italia.

Inoltre, i team di security possono lavorare ancora meglio con i team di sviluppatori utilizzando la gestione del rischio e i dati di intelligence sulle minacce per informare circa le priorità di sicurezza e spiegare la necessità di modifiche.

Cloud Sentry è disponibile in anteprima per i clienti, con monitoraggio dell’integrità e controlli di sicurezza anti-malware, protezione delle istanze EC2, immagini ECR e funzioni Lambda. La scansione delle vulnerabilità, l’ispezione dei log e il supporto aggiuntivo per lo storage sono previsti per il prossimo futuro, ha annunciato l’azienda.

L’accesso all’anteprima delle capacità – spiega Trend Micro – può essere richiesto attraverso la Cloud One console; ulteriori informazioni su Cloud Sentry sono disponibili sul sito della società di cybersecurity.