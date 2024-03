Così SAP aiuta le aziende a rivoluzionare le operazioni della supply chain

Nell’odierno e frenetico panorama di business, le aziende affrontano la costante sfida di ottimizzare le proprie supply chain secondo i criteri di velocità, resilienza e sostenibilità: per offrire un’esperienza che consenta di rimanere al passo con le ultime innovazioni, ispirarsi alle best practice delle aziende leader ed esplorare le soluzioni che aiutano a mitigare il rischio dal design della supply chain fino all’operatività, SAP Italia promuove i SAP Innovation Day for Supply Chain.

La serie di eventi ha l’obiettivo di offrire insight fondamentali su come rivoluzionare le operazioni della supply chain con le recenti innovazioni di Business AI delle soluzioni cloud SAP Supply Chain Management. Gli incontri offriranno la possibilità di ascoltare storie di successo dei clienti, partecipare a sessioni di networking e scoprire le strategie per rendere le catene di approvvigionamento più veloci, resilienti e sostenibili grazie alla tecnologia SAP, ma anche di riflettere sul ruolo crescente delle operation, che non sono più ambito di pura ricerca di efficienza, ma rappresentano una nuova area di innovazione, differenziazione e competitività per l’intero modello di business dell’azienda.

Ai SAP Innovation Day for Supply Chain sarà possibile scoprire come le aziende riescono a prevedere le richieste del mercato e accelerare la progettazione e lo sviluppo di prodotti con dati storici e statistici dinamici, ma anche come massimizzare in tempo reale il valore dei dati relativi ai fornitori per pianificare in pochi secondi ciò che prima avrebbe richiesto giorni. Inoltre, gli eventi permetteranno di capire come migliorare la produttività grazie a dati accurati in grado di accelerare i processi di business, come garantire operazioni di consegna affidabili attraverso la disponibilità di informazioni precise su itinerari e ritardi, e infine come sfruttare al meglio le competenze dei propri partner per offrire servizi sempre più in linea con le aspettative dei consumatori.

“Una supply chain resiliente al rischio e sostenibile è connessa, contestualizzata e collaborativa. I partecipanti agli eventi potranno scoprire come le più recenti innovazioni SAP contribuiscano a raggiungere queste dimensioni eliminando i silos di processo, utilizzando l’AI per guidare i processi decisionali e acquisendo maggiore visibilità sulle competenze dei partner”, ha dichiarato Giacomo Coppi, Head of Digital Supply Chain e Manufacturing di SAP Italia.

Gli appuntamenti di “SAP Innovation Day for Supply Chain”

Il calendario degli appuntamenti prevede tre tappe: