Così McKinsey usa l’AI generativa per creare valore per i clienti

In un recente rapporto di McKinsey, “The economic potential of generative AI“, gli esperti della società internazionale di consulenza descrivono come nel corso dei decenni la tecnologia abbia dato alle persone dei “superpoteri”, ovvero delle capacità che vanno oltre i limiti umani.

McKinsey ha esplorato il modo in cui l’AI generativa potrebbe dare ai suoi collaboratori e dipendenti tali capacità e ha ora annunciato il lancio di “Lilli“, la sua soluzione di AI generativa.

Si tratta – spiega l’azienda – di una piattaforma che fornisce una ricerca e una sintesi semplificata e imparziale del vasto patrimonio di conoscenze dell’azienda, per portare i migliori insight ai suoi clienti in modo rapido ed efficiente.

“Lilli aggrega per la prima volta le nostre conoscenze e capacità in un unico luogo e ci permetterà di dedicare più tempo ai clienti attivando questi insight e raccomandazioni e massimizzando il valore che possiamo creare“, afferma Erik Roth, senior partner di McKinsey che guida lo sviluppo di Lilli e l’integrazione delle tecnologie Gen AI nel modo di lavorare dell’azienda. “Un team di engagement potrà dedicare più tempo alla risoluzione dei problemi, al coaching, alla creazione di capacità e ad aiutare i clienti a raggiungere le performance a cui aspirano“.

“La conoscenza è la forza vitale di McKinsey“, spiega Kitti Lakner, partner associato e direttore del design di Lilli. “Quando abbiamo iniziato a lavorare come azienda, quasi 100 anni fa, la nostra conoscenza era nei nostri esperti. Nel corso degli anni, i nostri esperti l’hanno utilizzata per sviluppare playbook, case study e white paper che alla fine sono diventati dati, soluzioni digitali e strumenti di analisi come Wave, Corporate Performance Analytics (CPA) e Periscope“.

Oggi, spiegano gli esperti dell’azienda, la proprietà intellettuale (IP) di McKinsey si estende su oltre 40 fonti di conoscenza accuratamente curate; ci saranno più di 100.000 documenti e trascrizioni di interviste contenenti sia contenuti interni che di terzi, e una rete di esperti in 70 Paesi.

Quando si avvia un engagement, la creazione del project plan iniziale è un primo passo importante. Questo include la ricerca dei documenti più importanti e l’identificazione degli esperti giusti, che può essere un compito enorme per chi è nuovo in azienda e anche per i colleghi più anziani il lavoro richiede in genere due settimane di ricerca e networking.

È qui che entrano in gioco i “superpoteri” dell’AI, sottolinea McKinsey.

“Con Lilli, possiamo utilizzare la tecnologia per accedere e sfruttare l’intero patrimonio di conoscenze e risorse per raggiungere nuovi livelli di produttività. Questo è il primo di molti casi d’uso che ci aiuteranno a rimodellare la nostra azienda“, spiega Jacky Wright, senior partner di McKinsey e chief technology and platform officer.

Lilli viene usata ad esempio per cercare i punti deboli di una argomentazione e per anticipare le domande che potrebbero sorgere, o per trovare risposte alle domande più comuni da parte dei clienti. Lo strumento aiuta a ottenere incrementi di produttività e introduce anche la capacità di ispirare nuovi modi di guardare ai problemi e di rispondere alle domande, sottolineano gli esperti di McKinsey.

Un utente può digitare una domanda e Lilli è in grado di scansionare l’intero panorama di conoscenze di McKinsey, di identificare da cinque a sette contenuti più rilevanti, di riassumere i punti chiave, di includere i link e persino di identificare gli esperti nei campi appropriati. La piattaforma prevede due modalità: una per la ricerca nelle riserve di conoscenza di McKinsey e una seconda opzione per le fonti esterne.

La piattaforma prende il nome da Lillian Dombrowski, la prima donna professionista assunta da McKinsey nel 1945, che è poi diventata controller e corporate secretary dell’azienda.