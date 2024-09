Così Juniper aiuta ad accelerare l’adozione della AI-Native Networking Platform

Juniper Networks, azienda specializzata nelle reti sicure AI native, annuncia il Blueprint per l’accelerazione AI‑Native, concepito per snellire e velocizzare ogni fase del processo di adozione dell’AI-Native Networking Platform di Juniper. Grazie a questo programma completo, che include formazione gratuita finalizzata ad ampliare rapidamente conoscenze e competenze con poche risorse necessarie, offerte di prova esclusive per valutare facilmente i vantaggi delle soluzioni di networking AI native di Juniper, licenze flessibili per semplificare l’acquisto e servizi di supporto innovativi per velocizzare l’implementazione e ottimizzare le performance, clienti e partner possono aumentare la fiducia nell’intelligenza artificiale e nel cloud, accelerando anche il time to value per l’intero portafoglio di networking sicuro di Juniper, dai campus e branch ai data center e alle reti WAN.

L’AI-Native Networking Platform di Juniper è stata creata appositamente per sfruttare AIOps, che consente sia esperienze di qualità per l’utente finale sia esperienze semplificate per gli operatori. La piattaforma sfrutta i giusti dati, le giuste risposte in tempo reale e la giusta infrastruttura, rendendo ogni connessione affidabile, misurabile e sicura per ogni dispositivo, utente, applicazione e risorsa, spiega l’azienda, che aggiunge: i vantaggi della piattaforma di Juniper includono una riduzione fino all’85% dei costi operativi e fino al 90% di richieste di assistenza in meno. Con il Blueprint per l’accelerazione AI‑Native, clienti e partner possono ottenere vantaggi simili grazie a implementazioni fino a nove volte più veloci.

La complessità degli ambienti IT e applicativi distribuiti di oggi è accompagnata dalle incessanti richieste e dalle elevate aspettative da parte degli utenti e dei leader aziendali. Ciò mette i CIO nella posizione di dover garantire che la rete offra su più domini esperienze sempre eccellenti, che sono strettamente legate agli obiettivi aziendali chiave. AIOps è estremamente efficace nel consentire esperienze di rete superiori, ma molte organizzazioni sono ancora incerte su come sfruttare il valore dell’intelligenza artificiale poiché le diffuse affermazioni non provate e gli hype del mercato creano confusione e disorientamento.

Per contribuire a mitigare queste incertezze, il Blueprint per l’accelerazione AI‑Native di Juniper semplifica il modo in cui le aziende possono trarre concreto vantaggio dalla sua piattaforma di AI-Native Networking in tutte le fasi di valutazione, progettazione, implementazione, adozione e operatività.

Il Blueprint per l’accelerazione AI‑Native comprende attualmente i seguenti elementi.

1. Formazione: corsi di formazione mirati e progettati per rendere più veloce, semplice ed efficiente il percorso verso una piattaforma di rete AI nativa

Juniper offre l’unico corso sull’AI nel networking per leader aziendali, un programma di formazione gratuito che esplora gli utilizzi strategici di AIOps per ottimizzare le operazioni di rete e generare valore per il business, risparmiando tempo, denaro e risorse preziose.

Inoltre, Juniper offre una serie di lezioni pratiche e certificazioni che aiutano i professionisti IT a pianificare e iniziare con fiducia il loro percorso con l’AI-Native Networking Platform. Questi corsi coprono prodotti, tecnologie e temi chiave quali AIOps, wireless, switching, routing, sicurezza, cloud e automazione, e vengono offerti gratuitamente come parte del Blueprint per l’accelerazione AI‑Native.

2. Prova: le offerte a tempo limitato consentono di valutare in modo approfondito i prodotti AI-Native di Juniper

Juniper offre ai richiedenti qualificati una serie di programmi che rendono estremamente semplice ed economico provare varie soluzioni all’interno della piattaforma di AI-Native Networking di Juniper. Alcuni esempi sono:

Wireless: free access point e periodo di prova di 90 giorni dell’assurance software wireless di Juniper (solo negli Stati Uniti).

Full stack (campus e branch): l’AI negli Stati Uniti fornisce un numero limitato di access point e software pacchettizzati fortemente scontati a un prezzo consigliato indicativo di 250 dollari.

l’AI negli Stati Uniti fornisce un numero limitato di access point e software pacchettizzati fortemente scontati a un prezzo consigliato indicativo di 250 dollari. Data center : licenza avanzata per il software di assicurazione per data center Juniper Apstra al costo di una licenza standard. Inoltre, clienti e partner possono accedere al primo Ops4AI Lab creato da Juniper per convalidare facilmente le performance e la funzionalità dei propri modelli e workload di intelligenza artificiale.

: licenza avanzata per il software di assicurazione per data center Juniper Apstra al costo di una licenza standard. Inoltre, clienti e partner possono accedere al primo Ops4AI Lab creato da Juniper per convalidare facilmente le performance e la funzionalità dei propri modelli e workload di intelligenza artificiale. WAN routing : service credit gratuiti e flessibili da applicare ai servizi di migrazione e alla formazione; primo anno di supporto gratuito, che include Juniper Support Insights, oltre a una prova gratuita di 3 anni della piattaforma Juniper Paragon Automation (2.0).

: service credit gratuiti e flessibili da applicare ai servizi di migrazione e alla formazione; primo anno di supporto gratuito, che include Juniper Support Insights, oltre a una prova gratuita di 3 anni della piattaforma Juniper Paragon Automation (2.0). Sicurezza: acquistando un abbonamento di un anno si ricevono due anni gratis .

acquistando un abbonamento di un anno si ricevono due anni gratis Juniper Support Insights: offerta di supporto gratuito per migliorare l’esperienza di assistenza ai clienti.

3. Acquisto: opzioni di acquisto flessibili, inclusi nuovi Enterprise Agreement, per soddisfare le singole necessità

Juniper offre licenze flessibili con opzioni di abbonamento variabili a seconda del prodotto. Inoltre, le seguenti opzioni di acquisto garantiscono una flessibilità ancora maggiore per clienti e partner:

Enterprise Agreement : le nuove opzioni personalizzate e pacchettizzate di Enterprise Agreement (EA) semplificano la gestione di un gran numero di licenze con distribuzione scaglionata all’interno dei termini di uno stesso accordo.

: le nuove opzioni personalizzate e pacchettizzate di Enterprise Agreement (EA) semplificano la gestione di un gran numero di licenze con distribuzione scaglionata all’interno dei termini di uno stesso accordo. Network as a Service (NaaS): Juniper offre la fornitura della rete tramite un piano di pagamento periodico o abbonamenti a tempo determinato, tramite i suoi Managed Network Partner.

4. Progettazione, implementazione e gestione: i servizi AI Care, che ridefiniscono l’erogazione dell’assistenza, e i Juniper Validated Designs

Juniper annuncia Juniper AI Care Services, servizi AI nativi di nuova generazione per campus e branch, che sfruttano l’intelligenza artificiale per trasformare il modo in cui vengono forniti i servizi di supporto, migliorando l’efficienza e aumentando la soddisfazione dei clienti.

I clienti possono progettare e implementare soluzioni Mist per reti wired, wireless e SD-WAN velocemente e in tutta sicurezza utilizzando Juniper Mist AI Accelerate Service, che fornisce l’assistenza e l’expertise necessarie per contribuire a generare vantaggi immediati e migliorare il time to value. I Juniper Data Center Deployment Services sfruttano l’organizzazione di servizi professionali di Juniper per progettare, validare e implementare la nuova infrastruttura di rete data center utilizzando Juniper Apstra. Allo stesso modo, per le soluzioni WAN, i Juniper Paragon Automation Deployment Services garantiscono una corsia preferenziale per ottenere rapidamente risultati di business.

I Juniper Validated Designs (JVD) sono documenti di implementazione dettagliati che danno ai nuovi clienti la certezza che la soluzione e la topologia scelte siano ben caratterizzate, adeguatamente testate, ripetibili e possano essere installate con successo in tempo utile. Tutti i JVD sono soluzioni reali e collaudate, testate in progetti di best practice basati su piattaforme e versioni software specifiche.

I Juniper AI Care Services trasformano l’esperienza di supporto durante l’intero ciclo di vita da manuale e reattiva ad automatizzata e proattiva. A seconda del livello di servizio scelto, i servizi Juniper AI Care includono supporto tecnico remoto e insight 24 ore su 24, 7 giorni su 7, supporto dedicato per l’onboarding della soluzione e webinar formativi, Juniper Support Insights, un punto di contatto unico per la gestione proattiva degli account, i controlli proattivi dello stato e i servizi di implementazione completi che coprono progettazione, implementazione e convalida.

“Le nostre soluzioni innovative, collaudate e dinamiche sono il fulcro che rende possibile un’adozione di successo dell’AI-Native Networking in azienda”, afferma Jeff Aaron, GVP Product Marketing di Juniper Networks. “Il nuovo Blueprint per l’accelerazione AI‑Native di Juniper integra perfettamente il nostro portfolio leader di settore con un pacchetto che permette di accompagnare i CIO e i loro team in tutto il processo, affrontando potenziali ostacoli commerciali, tecnici e operativi in ogni fase del percorso. Questo approccio pratico e olistico aiuta le aziende a rendere importante ogni connessione per i propri utenti”.