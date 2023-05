Così Huawei intende rivoluzionare il data storage a livello globale

Huawei ha presentato le OlympusMons Challenges 2023 e i vincitori degli OlympusMons Awards 2022 in occasione dell’Innovative Data Infrastructure Forum (IDI Forum) 2023, con l’obiettivo di ispirare gli scienziati di tutto il mondo ad affrontare i problemi tecnici del data storage.

L’innovazione tecnologica richiede scoperte teoriche, invenzioni tecnologiche, prototipi e applicazioni, che dipendono dalla collaborazione tra industria, comunità accademiche e istituti di ricerca, sottolinea la società cinese. Huawei ha annunciato le OlympusMons Challenges per quattro anni consecutivi, contribuendo a guidare la direzione della ricerca nel campo dell’archiviazione dati globale. Superando le principali sfide tecniche, Huawei intende mettere in pratica la ricerca scientifica di alto livello e portare a una collaborazione vantaggiosa per tutti.

Il team del professor Onur Mutlu del Politecnico di Zurigo, che si è aggiudicato l’OlympusMons Awards 2022, ha svolto ricerche sui sistemi di rete convergenti di archiviazione e di calcolo data-centric, sviluppando algoritmi innovativi di ottimizzazione adattiva che accelerano l’aggiornamento dell’architettura di storage.

In occasione di questo summit, Huawei ha annunciato due sfide importanti per gli OlympusMons Awards 2023: Storage with Ultimate Per-Bit Cost Efficiency e Data Resilience and Services Oriented towards Multi-Cloud Environments. Huawei spera di collaborare con la comunità accademica per costruire sistemi di data storage di alta qualità, caratterizzati da un’architettura di archiviazione data-centric, da un utilizzo efficiente dei dati e da tecnologie di governance per le nuove applicazioni, dalla resilienza dei dati e da protezioni proattive.

Joan Serra-Sagristà, professore del Department of Information and Communications Engineering, Autonomous University of Barcelona, ha presentato la terza Global Data Compression Competition (GDCC), organizzata dall’università e da Huawei, invitando ingegneri informatici, ricercatori, studenti e appassionati a partecipare. La competizione comprenderà otto sfide principali dedicate agli algoritmi di compressione senza perdita di dati, con un montepremi totale di 171.000 euro. I singoli e i team che raggiungeranno i tassi di compressione e le prestazioni più elevate saranno dichiarati vincitori.

Cheng Zhuo, Chief Technical Research Expert di Huawei Data Storage, ha tenuto un discorso programmatico all’evento, intitolato “Innovations Towards Next-Generation Storage Architecture“, sottolineando che, con l’accelerazione della digitalizzazione delle imprese, l’innovazione del data storage procederà in sei aree chiave: capacità, prestazioni e affidabilità, efficienza, resilienza ed ecosistema multi-cloud.

Lo sviluppo del settore dell’archiviazione dei dati – mette in evidenza Huawei – richiede un’ampia collaborazione e Huawei Data Storage continuerà a lavorare con l’industria e il mondo accademico per sviluppare soluzioni intelligenti, digitali e sostenibili per il futuro.