Così Hitachi Rail e Nvidia vogliono rivoluzionare il settore ferroviario con l’AI

La digital asset management suite di Hitachi Rail, sviluppata tramite la tecnologia di intelligenza artificiale NVIDIA è in grado secondo l’azienda di rivoluzionare il modo in cui gli operatori del trasporto gestiscono e mantengono il sistema ferroviario.

La suite HMAX (Hyper Mobility Asset Expert) è una piattaforma di gestione delle risorse digitali all-in-one che fornisce agli operatori dei trasporti una serie di soluzioni digitali potenziate dall’intelligenza artificiale per ottimizzare la gestione di treni, sistemi di segnalamento e infrastrutture.

Gli strumenti digitali di Hitachi già utilizzano sensori digitali per monitorare in remoto lo stato delle risorse e migliorarne le prestazioni. La piattaforma HMAX rappresenta un passo in avanti poiché la raccolta dati in tempo reale viene combinata con una tecnologia di intelligenza artificiale potente, permettendo di aumentare notevolmente la velocità, la facilità d’uso e la profondità dell’analisi. Grazie alle preziose informazioni offerte da HMAX, gli operatori possono ora pianificare, ottimizzare e trasformare i propri servizi in modo più accurato.

Hitachi Rail sfrutta la piattaforma di intelligenza artificiale industriale e gli strumenti software di NVIDIA, oltre al Digital’s AI Centre of Excellence di Hitachi e le competenze di progettazione software, per offrire al settore ferroviario e dei trasporti le soluzioni più avanzate e innovative. L’architettura “edge to cloud” della piattaforma digitale HMAX consente ai clienti di accedere da remoto a queste innovazioni tramite un unico portale, oltre che presso i centri operativi. HMAX rientra nella visione di Hitachi di introdurre la potenza dell’intelligenza artificiale nel mondo della tecnologia operativa, offrendo a lavoratori, ingegneri e operatori di prima linea i potenti vantaggi di questa trasformazione tecnologica.

La collaborazione con NVIDIA incorpora la piattaforma NVIDIA IGX di livello industriale con NVIDIA Holoscan sensor processing platform, che consente l’elaborazione di volumi di dati “edge” (sui treni o sull’infrastruttura) in tempo reale, con solo le informazioni pertinenti inviate ai centri di controllo operativi. Questo permette un miglioramento senza precedenti nella velocità con cui le informazioni utili potranno raggiungere gli operatori dei trasporti, considerato che in precedenza potevano essere necessari fino a dieci giorni per l’elaborazione dei dati nei punti di manutenzione.

Nel suo intervento a InnoTrans, a Berlino, il CEO di Hitachi Rail, Giuseppe Marino, ha dichiarato: “In Hitachi Rail, riteniamo che l’intelligenza artificiale abbia applicazioni immediate e di grande impatto, che renderanno le ferrovie più efficienti. La nostra gestione delle risorse digitali basata sull’intelligenza artificiale è una soluzione per ottimizzare i servizi ferroviari per i clienti e migliorare le prestazioni ferroviarie. Siamo entusiasti della nostra collaborazione con NVIDIA, che combinerà la potenza dell’intelligenza artificiale con le avanzate tecnologie Hitachi Rail per migliorare le prestazioni ferroviarie per gli operatori”.

Yogesh Agrawal, Vice President of Data Center Business di NVIDIA, ha dichiarato: “Il settore ferroviario, un sistema affermato fin dalla prima rivoluzione industriale, è all’avanguardia nell’ultimo cambiamento di paradigma verso una trasformazione digitale con l’intelligenza artificiale. La soluzione HMAX di Hitachi Rail, basata su NVIDIA IGX e Holoscan, offrirà le funzionalità di elaborazione in tempo reale necessarie per migliorare la gestibilità, la sicurezza e la disponibilità dei sistemi ferroviari per soddisfare le esigenze degli operatori e dei viaggiatori moderni”.