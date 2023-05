Così Dell APEX rafforza le strategie multicloud e semplifica le IT operations

Dell Technologies ha presentato le nuove proposte Dell APEX per le piattaforme cloud, software per storage su cloud pubblico, dispositivi client e compute. Queste novità che vanno ad arricchire il portfolio as-a-Service e multicloud completo – che va dal data center al cloud pubblico fino ai dispositivi client – aiuteranno le aziende a operare e innovare rapidamente grazie a una migliore gestione e mobilità delle applicazioni e dei dati ovunque questi risiedano.

“I nostri clienti ricercano un’esperienza tecnologica più semplice per gestire e accedere facilmente alle proprie risorse e applicazioni, con costi prevedibili e una maggiore flessibilità“, ha dichiarato Chuck Whitten, co-chief operating officer di Dell Technologies. “Dell APEX è la soluzione trasversale al nostro portfolio in grado di offrire ai clienti la flessibilità necessaria volta a supportare le loro esigenze di business – dagli end point all’IT on-premises fino ai cloud pubblici e agli ambienti edge”.

Dell APEX Cloud Platforms è un portfolio di sistemi chiavi in mano completamente integrati che combinano l’infrastruttura Dell, il software e cloud operando in modo uniforme in contesti multicloud, attraverso l’estensione dei modelli operativi del cloud anche agli ambienti on-premises ed edge. I workload possono essere assegnati alle risorse che risultano più adatte in termini di prestazioni, costo e sicurezza, consentendo la mobilità dei dati attraverso uno storage layer multicloud comune. I clienti possono spostare i dati tra ambienti on-premises e i Dell APEX Block Storage per il public cloud.

Le piattaforme cloud sono sviluppate in collaborazione con Microsoft, Red Hat e VMware:

Dell APEX Cloud Platform per Microsoft Azure migliora l’esperienza ibrida di Azure con l’integrazione full stack di software e la gestione automatizzata del ciclo di vita attraverso i tool di amministrazione nativi di Microsoft e un’estesa collaborazione tecnica tra Dell e Microsoft. La piattaforma rappresenta la soluzione ideale per la modernizzazione applicativa e velocizza il time-to-value di Azure sulla base di un’infrastruttura predisposta per Azure Arc con uniformità di operations e governance su data center on-premises, ambienti edge e cloud pubblici Azure con Azure Arc.

“Microsoft e Dell semplificano la gestione del cloud ibrido attraverso una soluzione integrata che fornisce ai clienti l’uniformità operativa tra il cloud pubblico Azure e gli ambienti on-premises ed edge”, ha dichiarato Bernardo Caldas, corporate vice president, Azure Edge PM di Microsoft.

“Dell APEX Cloud Platform per Microsoft Azure offre l’integrazione nativa delle diverse piattaforme infrastrutturali e dei software di gestione Dell con Azure Arc e con servizi Arc-enabled quali Azure Stack HCI e AKS per un’esperienza unificata che va dal cloud fino all’edge”.

“Mentre le organizzazioni continuano a evolvere e scalare le proprie strategie cloud, i clienti ricercano una user experience coerente su tutta l’infrastruttura ibrida per accelerare lo sviluppo di applicazioni cloud-native e velocizzare il time-to-value”, ha sottolineato Stefanie Chiras, senior vice president, Partner Ecosystem Success di Red Hat. “Red Hat OpenShift fornisce questa base comune e, grazie al continuo lavoro con Dell Technologies, i clienti possono beneficiare di un’esperienza Red Hat OpenShift totalmente integrata nell’infrastruttura on-premises di Dell per estendere le funzionalità ovunque intendano implementare le loro applicazioni all’interno del cloud ibrido”.

“VMware e Dell Technologies vantano una comprovata esperienza di soluzioni e innovazioni congiunte che prosegue da quasi vent’anni”, ha ricordato Dave McGraw, vice president, Partner Solutions Engineering, Office of the CTO di VMware. “L’introduzione di Dell APEX Cloud Platform per VMware amplia le opzioni di deployment multicloud dei clienti VMware offrendo una maggiore scelta e flessibilità nel modernizzare le applicazioni e semplificare le operations multicloud”.

Dell APEX Storage per Public Cloud arricchisce l’esperienza del cloud pubblico

Mantenendo le promesse di Project Alpine, Dell porta sui cloud pubblici le prestazioni e le capacità software avanzate del proprio data storage enterprise con un approccio unificato alla gestione di Kubernetes e del cloud storage Dell.

Dell APEX Block Storage per Amazon Web Services (AWS), Dell APEX Block Storage per Microsoft Azure e Dell APEX File Storage per AWS combinano le caratteristiche di prestazioni, scalabilità e cyber-resilienza enterprise dello storage Dell con i costi e i servizi del cloud pubblico come analytics e intelligenza artificiale (AI). Le aziende possono ottimizzare le strategie cloud in base alle loro esigenze business e massimizzare le competenze disponibili attraverso la mobilità avanzata dei dati e l’uniformità di gestione tra lo storage on-premises Dell e i cloud pubblici. Questo approccio evita la necessità di procedere al refactoring delle applicazioni e a ulteriore riqualificazione del personale, sottolinea l’azienda.

Dell APEX Block Storage espande rapidamente prestazioni e capacità in direzione dei workload mission-critical attraverso un’esclusiva architettura scale-out. La distribuzione efficiente dei dati attraverso zone di multi-availability ne aumenta la resilienza. Dell APEX File Storage fornisce prestazioni e funzionalità di classe enterprise all’interno del cloud pubblico. I clienti possono così supportare un’ampia varietà di workload che richiedono performance elevate come AI, machine learning, media, entertainment e life sciences.

Queste soluzioni si affiancano a Dell APEX Protection Storage per Public Cloud all’interno del portfolio di software-defined storage Dell per cloud pubblici. Dell APEX Protection Storage offre – ad oggi – storage per la protezione dati per AWS, Microsoft Azure, Google Cloud e Alibaba Cloud con oltre 17 exabyte di dati protetti dal software Dell nei cloud pubblici.

I miglioramenti apportati alla Dell APEX Console comprendono nuove proposte SaaS (Software-as-a-Service) per la gestione, il deployment, la mobilità dei dati e il discovery che semplificano ai team operativi la manutenzione dello storage multicloud e dei cluster Kubernetes.

Dell APEX Navigator per Multicloud Storage è una soluzione SaaS che centralizza, semplifica e protegge la gestione di Dell APEX Block e File Storage con configurazione facilitata, deployment automatizzato, monitoraggio storage e mobilità dei dati tra ambienti on-premises e cloud pubblici. In questo modo le aziende possono gestire le loro risorse multicloud in maniera uniforme e sicura su vasta scala, ottimizzando la disposizione dei workload in base alle loro esigenze di business.

“Le aziende cercano di semplificare i propri ambienti IT affinché i dati e le applicazioni possano risiedere nell’ambiente più adeguato per fornire il maggior valore possibile”, ha sottolineato Matthew Eastwood, senior vice president di IDC. “Dell Technologies ha ampliato significativamente il portfolio Dell APEX per stabilire una comunanza tra cloud pubblici e ambienti on-premises allo scopo di semplificare la collocazione dei workload”.

Dell APEX porta l’esperienza del cloud su pc e server

Dell ha ampliato il portfolio Dell APEX per aiutare gli utenti a gestire facilmente le attività IT, velocizzare il deployment delle infrastrutture, controllare i costi e gestire il ritiro dei dispositivi in modo sicuro e sostenibile attraverso un’esperienza as-a-Service.

Dell APEX Compute offre risorse di elaborazione bare metal sicure e scalabili all’interno di un data center, un ambiente edge o una facility di co-location. I clienti possono supportare ambienti virtualizzati o basati su container installando l’ hypervisor o il sistema operativo di loro scelta. Le organizzazioni saranno in grado di soddisfare le proprie esigenze di workload e IT operations con risorse di elaborazione scalabili e sicure che vengono rese disponibili attraverso un abbonamento mensile.

“Per oltre un secolo, Xerox ha continuamente ridefinito l’esperienza del workplace”, ha commentato Tino Lancellotti, chief information officer di Xerox. “Dell APEX ci ha aiutato a ottimizzare la nostra strategia multicloud in modo da poter erogare software e servizi che soddisfano le esigenze del lavoro moderno”.

Dell amplia l’ecosistema di gestione dei dati per un accesso più semplice agli insight con la Lakehouse Platform di Databricks

Per consentire ai clienti una maggiore libertà nell’estrazione di insight dai dati ovunque questi si trovino, Dell e Databricks hanno annunciato una nuova collaborazione per connettere i dati on-premises sulle piattaforme storage enterprise di Dell con la Databricks Lakehouse Platform.

I clienti Dell possono connettere Databricks nel cloud pubblico con lo storage a oggetti Dell installato on-premises o in una facility di co-location per analizzare i dati in-place, memorizzare i risultati e condividerli in sicurezza con terze parti utilizzando le funzionalità Delta Sharing di Databricks. Dell e Databricks stanno collaborando a ulteriori integrazioni per offrire un’esperienza trasparente sullo storage a oggetti Dell all’interno della Databricks Lakehouse Platform.

“Databricks aiuta le aziende a ricavare gli insight più utili dai loro dati ovunque questi risiedano”, ha concluso Adam Conway, senior vice president, Products, di Databricks. “Questa partnership offre la possibilità di valorizzare i dati cloud e on-premises mediante tecnologie best-of-breed, oltre che di condividerli in modo facile e sicuro attraverso Delta Sharing. La combinazione tra Dell e Databricks cambia lo scenario dei dati per i clienti che operano nel moderno mondo multicloud”.

