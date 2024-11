Così Anthropic aiuta a collegare i sistemi di intelligenza artificiale alle fonti di dati

Anthropic ha annunciato il rilascio in open source del Model Context Protocol (MCP), un nuovo standard per collegare gli assistenti AI ai sistemi in cui vivono i dati, compresi i content repository, gli strumenti aziendali e gli ambienti di sviluppo. L’obiettivo – afferma lo specialista dell’intelligenza artificiale– è aiutare i modelli di frontiera a produrre risposte migliori e più pertinenti.

Con la diffusione degli assistenti AI – sottolinea Anthropic –, il settore ha investito molto nelle capacità dei modelli, ottenendo rapidi progressi in termini di ragionamento e qualità. Tuttavia, anche i modelli più sofisticati sono limitati dall’isolamento dai dati, intrappolati in silos informativi e sistemi legacy. Ogni nuova fonte di dati richiede una propria implementazione personalizzata, rendendo difficile la scalabilità dei sistemi realmente connessi.

MCP affronta questa sfida. Fornisce uno standard universale e aperto per collegare i sistemi di intelligenza artificiale alle fonti di dati, sostituendo le integrazioni frammentate con un unico protocollo. Il risultato dal punto di vista di Anthropic è un modo più semplice e affidabile per fornire ai sistemi di intelligenza artificiale l’accesso ai dati di cui hanno bisogno.

Il Model Context Protocol è uno standard open che consente agli sviluppatori di creare connessioni sicure e bidirezionali tra le loro fonti di dati e gli strumenti di intelligenza artificiale. L’architettura è semplice: gli sviluppatori possono esporre i loro dati attraverso i server MCP o costruire applicazioni AI (client MCP) che si connettono a questi server.

Anthropic ha presentato agli sviluppatori tre componenti principali del Model Context Protocol:

Le specifiche e gli SDK del Model Context Protocol

Supporto del server MCP locale nelle applicazioni Claude Desktop

Un repository open-source di server MCP.

Claude 3.5 Sonnet – sottolinea l’azienda – è in grado di creare rapidamente implementazioni di server MCP, rendendo più facile per le organizzazioni e i privati connettere rapidamente i loro set di dati più importanti con una serie di strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Per aiutare gli sviluppatori a iniziare l’esplorazione, l’azienda sta condividendo server MCP precostruiti per sistemi aziendali popolari come Google Drive, Slack, GitHub, Git, Postgres e Puppeteer.

Early adopter quali Block e Apollo, condivide Anthropic, hanno integrato MCP nei loro sistemi, mentre le aziende produttrici di strumenti di sviluppo, tra cui Zed, Replit, Codeium e Sourcegraph, stanno lavorando con MCP per migliorare le loro piattaforme, consentendo agli agenti di intelligenza artificiale di recuperare meglio le informazioni pertinenti per comprendere meglio il contesto di un’attività di programmazione e produrre codice più ricco di sfumature e funzionale con un minor numero di tentativi.

“In Block, l’open source è più di un modello di sviluppo: è il fondamento del nostro lavoro e del nostro impegno a creare tecnologie che promuovano cambiamenti significativi e siano un bene pubblico per tutti”, ha dichiarato Dhanji R. Prasanna, Chief Technology Officer di Block. “Le tecnologie aperte come il Model Context Protocol sono i ponti che collegano l’intelligenza artificiale alle applicazioni del mondo reale, garantendo che l’innovazione sia accessibile, trasparente e radicata nella collaborazione. Siamo entusiasti di collaborare a un protocollo e di utilizzarlo per costruire sistemi agenziali, che eliminano il peso della meccanica in modo che le persone possano concentrarsi sulla creatività”.

Invece di mantenere connettori separati per ogni fonte di dati, gli sviluppatori possono ora costruire sulla base di un protocollo standard. Con la maturazione dell’ecosistema, secondo Anthropic i sistemi di intelligenza artificiale manterranno il contesto in cui si muovono tra diversi strumenti e insiemi di dati, sostituendo le integrazioni frammentate di oggi con un’architettura più sostenibile.

Gli sviluppatori possono già iniziare a costruire e testare i connettori MCP. I clienti esistenti di Claude for Work possono iniziare a testare i server MCP a livello locale, collegando Claude ai sistemi e ai dataset interni. Presto l’azienda fornirà developer toolkit per il deploying di server MCP di produzione remota che possono servire l’intera organizzazione Claude for Work.

Per iniziare a costruire:

Installare i server MCP precostituiti attraverso l’applicazione Claude Desktop.

Seguire la guida rapida per costruire il proprio primo server MCP

Contribuire ai repository open-source di Anthropic di connettori e implementazioni

Anthropic dichiara di essere impegnata a costruire MCP come progetto ed ecosistema collaborativo e open-source e desidera ascoltare il feedback degli utenti.