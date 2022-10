Così Amd potenzia gli effetti speciali cinematografici da Oscar

Per creare effetti visual pluripremiati per lungometraggi di successo, le case di produzione devono essere estremamente efficienti e in grado di realizzare scene di alta qualità in tempi rapidi: per questo motivo Wylie Co. – che ha realizzato il tanto acclamato film Dune, del regista Denis Villeneuve – ha scelto workstation Lenovo P620 dotate di processori Amd Ryzen Threadripper Pro unitamente a server con processori Amd Epyc.

Wylie Co. – ha spiegato Amd – ha effettuato centinaia di riprese finali e di post-visualizzazione con facilità ed efficienza, inclusa l’indimenticabile scena olografica o i caratteristici occhi blu di molti dei personaggi di Dune, che erano difficili da realizzare e richiedevano un’attenzione meticolosa ai dettagli.

Grazie alle workstation Lenovo P620 alimentate da processori Amd Ryzen Threadripper Pro, Wylie Co. ha riscontrato immediatamente miglioramenti trasformativi nel numero di iterazioni di qualità che erano in grado di produrre, grazie alla “quantità incredibile di core e all’incalcolabile larghezza di banda“, ha affermato il CEO Jacob Maymudes.

L’utilizzo così efficace dei processori Ryzen Threadripper Pro di Amd ha portato Wylie Co. a adottare processori Amd Epyc nei propri data center.

Grazie all’elevato numero di core, Wylie Co. è in grado di separare 4-5 workstation su un singolo processore, garantendo non solo performance e valore molto elevati, ma anche la possibilità per gli editor di lavorare da qualsiasi luogo, sul set o in ufficio.

“Per avere successo in questo settore, bisogna essere estremamente efficienti e per farlo è necessario disporre dell’hardware migliore. Il nostro rapporto con Amd e Lenovo è davvero cresciuto negli ultimi due anni.

Il machine learning e l’intelligenza artificiale guideranno il futuro degli effetti visual. E queste operazioni devono essere eseguite con tecnologie all’avanguardia, che Lenovo e Amd sono in grado di fornire“, ha dichiarato Jacob Maymudes, CEO di Wylie Co.

